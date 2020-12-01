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大盘正常走势该出突破缺口了

(2020-12-01 15:13:16)
标签：

十年牛市

十倍牛股

价值投资

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

    大盘正是“仙人指路”后探低上攻走势，且收复昨天高点，技术信号强烈。

    本轮行情，很多人都看错了。时至今日，仍有人在看空，踏空错失整轮牛市行情几成定局。这些人之所以如此，一方面是没有从中长期大趋势来看待这个股市，过度看重短线波动；另一方面是A股过度投机主导的历史形成的投机思维定式，认为当今的市场仍会象以前一样，做空再砸低猛涨再猛跌投机主导反复收割韭菜。

    这是一个明显的误区。到所以如此，是因为目前的A股机构化进一步强化，中长线价值投资策略主导之下，核心资产的筹码是中长线战略资金必须配置“只买不卖”的标的，都很难在更好地价格买入，怎么会再象以前那样去“洗盘”别人。而正为价值投资主导，银行板块估值修复价值突出，近期强力上攻超出很多人想象。那种认为银行板块启动不是行情启动，认为大金融拉升是为了配合出货的传统观点，实际上都在认知上出错了。银行板块的启动自身估值修复上涨的价值，并不是为了配合资金出货服务的。而那些因此而出货的资金只能在更高的位置追涨，否则仍将继续踏空。

    银行板块行情还会延续。据中金观点，认为银行A+H向上还有60%上涨空间。真的如此，大盘再涨800点不是难事，符合之前本博预期年内大盘上涨到3500-3800点后修正为3600-3900点一带的观点。等大盘突破3500点后，因大金融走强暂时稍弱成长股或所谓的“八股”系列符合新主线范畴的板块，将会整体补涨走强。再加上大盘技术上已经处于箱体突破临界阶段，只要不追大的利空，大盘是很容易拿下3500点将之前的大箱体踏在脚下的。

    不仅如此，大盘出现向上突破创新高是近期合理期待，且到了该出向上跳空缺口的时候了！

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