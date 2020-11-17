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大盘即将步入全面转强阶段

(2020-11-17 15:09:54)
标签：

十年牛市

十倍牛股

价值投资

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

    不要怀疑，大盘向上大趋势明确，且处于构筑“凤尾开花”初期阶段，技术随时会放量向上突破。今日大盘再收一带下影线小阴，属于昨天突破后的回踩蓄势性质。大盘技术上即将步入全面转强阶段，个股大面积飘红上涨的景象近期就有望出现。

    目前赚钱逻辑主要有三：

    一是之前反复强调的以新能源汽车为代表的新消费板块，并由于延伸至整个“十四五”规划受益标的。

    二是注册制全面推行受益逻辑的相关标的，主要是中小板和券商。

    三是年底前估值修复，基本面转好和人民升值带来的相关受益标的，主要是“五朵”金花的阶段补涨机会：金融、地产、有色、煤炭等，虽然是阶段机会，但把握好也会有错收益的，尤其是新主线还没完成切换过来的阶段，这些标的波段操作是合理选择。

    大盘量能正是温和放大，大盘稳步上行开花形态越来越清晰，对此，投资者不要怀疑，应基于中长期价值投资策略，侧重成长性和政策受益逻辑参与目前的市场，就有望在年底前再获良好收益。

    大盘有望全面转强，不要等行情全面启动再去追涨抬轿，错过最好的潜伏机会很可能连续踏空真正的赚钱主线

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