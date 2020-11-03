一个有效的市场，盘口通常会对各种信息充分反映。因此，对于投资者来说，对于一些未确定的信息，如不能得出客观的判断，不如顺应盘口，因为主导行情的大资金会有更客观准备的判断，并通过操作在盘口显现出来。



从近期大盘走势来看，很多投资者担心国内外的局势，这不是坏事，但不能过度甚至想当然得出错误的结论，从而误导自己的操作。实际上，只要投资者看明白，在近期调整中很多中小投资者杀跌出局同时，大主力尤其是外资反而加速进场，这就说明一切了。

今日大盘收阳，同之前两交易日形成“底分型”反转结构，虽然因 今日收盘未站在3275点之上，分型结构能否确立还需要明后天再确认，但市场总体趋势已经越来越明确了，那就是新一轮主升正在酝酿开始稳步展开。尤其是中小创，实际上已经率先走出向上扬升态势了。对于投资者来说，应考虑顺应这个大趋势，在此基础上从容布局并等待消息面进一步明朗就可以了。从目前盘口来看，市场已经对未来消息面有充分的准备，无论是利好还是利空，最终都会向上主升。

操作上应考虑关注新主线热点，近期就是新能源汽车以及“十四五”受益预期的中长线标的，科技、新消费、新基建、军工、环保和农业等仍是重点，适当注意回避局部上涨过猛分化标的就可以了。