很显然，今年的预期目标正在一一实现，其中突破3500点剑指3800点因今日大盘充分蓄势更加确定了。



周二大盘走势很好定性，就是一标准的区间强势整理蓄势。从盘口来看，大盘一度上攻离年内前高仅差2个点，完全可以一鼓作气给拿下。但上攻临近前高后，多头主力却选择了主动回撤，之所以如此，一方面跟消化前高压力要求有关；另一方面是为了充分换股，意在后市更好的上攻。

现在，对于指数投资者已经不必谈府3500点了，而应该研究3800点何时突破。大盘箱体整理后突破，是行情重归攀升节奏的信号。投资者应做好迎接新一轮拉升的准备。在下一轮主升中，非大金融主导莫属，这是之前强调的估值和金融改革红利共同作用的结果，这个逻辑仍然有效且正在强化。与此同时，更多新启动的热点的捕捉，是参与结构性行情赚钱的关键。