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重个股轻指数正当其时

(2020-07-22 15:06:23)
标签：

价值投资

十年牛市

十倍牛股

适度投机

微信公众号gsfy68

    今日大盘冲高回落，之所以如此，正是之前给大家分析大盘箱体运行的结果。大盘反弹到3350点一带，进行二次回杀是技术要求，是好事不是坏事。

    所谓箱体整理，实际上就是构筑运行中枢，也就是箱体阶段，大盘既不会大涨也不会大跌，总体区间整理充分换手完成后才会再启行情。

    两市仍然近百股涨停，跌停仅两家，结构性行情非常明显。这样的行情，一方面投资者要明确大方向，在箱体短线不追高杀跌即可；另一方面则要积极捕捉新机会，尤其是交易性机会。

    因中石油现底部走强信号，大盘向下空间将有效封杀。如无实质利空，大盘箱体下沿3181点一带将基本明确，上沿在3350一带，后市箱体收敛完成后再启更持久的主升可期。

    从周线角度来看，大盘五周线下周将上移到3300点一带，技术支撑较为明显。当前，重个股轻指数正当其时：等二次回调下杀到位，就是更好的上车机会了。而目前已经是机会遍地了，对于趋势完好步入主升的个股，捂股仍是最赚钱有效策略。

    

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