今日大盘高开回踩后持续上攻，最终收出长阳，收复了上周的大部分失地。两市近150只个股涨停，跌停不到10家，赚钱效应明显。



大盘走出了预期的反弹，对于今日反弹该如何看待，操作上该如何应对，是投资者关心的问题。对此，综合来看应从以下角度看待为好：

一是明确上周回调是修复周线背离性质，市场临近五周线反弹属于技术范畴。

二是明确短期降温只是改变的市场的上涨速度和角度， 由快牛变慢牛，但大盘向上趋势不变，本年度上攻3500和3800点因上周回调概率大增。

三是明确反弹仍是阶段性质，仍属于箱体范畴，后市反弹后还有二次下杀再确认箱体下沿支撑要求，虽然空间不大，但个股再分化风险仍要注意，操作上适当注意节奏。大盘二次回踩是先创新高后再回踩和回调后再创新高的选择，前者可能性更大，具体服从实盘总趋势不变。

四是明确目前市场仍处于主升中期初期不变，仍处于主升浪初期的个股遍地都是，机会远大于风险。

五是明确散户赚钱更容易的阶段来临了。大蓝筹降温，给更多的八股补涨系列带来更多修复上涨的机会，对于散户来说，更容易赚钱了。

六是明确大盘前期缺口未补，如后两交易日未完全回补，市场将有望在3181点之上完成箱体整理；补上了在3100点一带不变，即再回踩空间非常有限。

操作上短期不追高，根据提示进行博反弹操作等大盘反弹到位再波段一下即可，中长线趋势完好标的继续持股。手中个股如高位破位明显筑顶信号出现，则要利用反弹借机调仓换股。