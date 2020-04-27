今日大盘总体是一个“过山车”走势，相比外围股市诸如美股、港股和日经指数的长阳，A股上攻力度明显较弱。之所以如此，是以下原因所致：



一是不同市场主导资金风格不同，具体走势也不同。最直接的是A股机构化程度不如外围股市成熟，因而在临近变盘节点会相对滞后，主要是对方向分歧和信心有区别。

二是由于A股近期炒作题材趋冷，还有科技主线仍有分化，未能形成有效做多合力。

三是A股临近上方生命线准备突破，充分蓄势意在后市更好突破。

四是主导资金控制节奏，让短中期均线进一步聚拢，筹码进一步集中，为后市行情启动进行充分准备。

五是热点有些分散，主导龙头主线还未走强。

六是成熟先知先觉资金如外资抄底，过度投机一些内资尤其是散户筑底阶段缺少耐心盲目杀跌，临近突破变盘之际把上车机会当成下车。

七是临近长假，一些资金落袋为安过于谨慎。

总体来看，A股弱于外盘是跟市场结构和投资理念不成熟有关，后市会修正报复性走强。预计大盘最多明天再整理一天，周三后两交易日随时向上放量突破。不仅如此，节后大盘很可能连续走强，因此，节前的上车机会不可错过。