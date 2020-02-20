相信行情走到现在，投资者都明白过来，目前的市场真的是牛市，节前的回踩真的是挖坑，做头的观点证伪扯淡。



可以这样讲，A股在节后利空之下表现足够的韧性，高层和管理层战略定位和出手及时很关键，可以说是打了一场漂亮仗，达到战略性胜利的结果。从市场本身角度来看，一方面市场变得成熟了，投资者尤其是机构投资者改变投机主导坚定价值投资理念主导；另一方面市场仍处于牛市，这是最根本的原因，短期利空给增量和之前踏空的投资者带来上车机会的结果。

在房住不炒和经济转型的大环境下，股市对于让宝贵资金流向科技行业的市场化作用得到强化，很显然成长资金池和中国经济转型升级助推器正在成为现实。尤其是即将展开的经济修复过程，股市走强将非常有利于刺激新消费和新产业升级，这才是最核心的逻辑。在此背早下，大盘填坑后继续走强就是必然的了。

今日大盘高开回踩后持续上攻，日内V型反转再强力逼空，不但明确昨天整固消分化为了更好上攻的本质，更明确更多重要信息如下：

一是市场之所以逼空，是利空出尽的结果，是市场步入主升中期的结果，其代表就是之前反复强调的科技+券商+消费电子主线，其中的龙头板块强者恒强，券商板块结束蓄势开启中段主升主导大盘上攻的结果。

二是明确A股是牛市，目前仍处于中长期底部性质，无论整体估值还是技术空间都支撑市场继续走牛。对于牛市的判断，实 际上市场真实的走势也证明了去年很多看空甚至到现在仍然看空的观点都是错的，其起来的结果只能是让更多的人下车，而真正坚定牛市和主线策略的人，大获成功。

三是明确市场上涨基础坚实，只不过短期利空迷惑了很多投资者。实际上经济数据类似PMI去年年底数据非常理想，回升很快，但因突发利空暂时掩盖了经济基本面尤其是企业整体盈利转好的决定性支撑，是市场真正走牛的内在动因。

四是明确趋势的价值 。在目前，趋势价值 超过任何逻辑，在此背景下，任何言顶论和波段论收益都干不过长捂股者。持股时间同收益成正比，在牛市主升阶段是定律。

五是明确大盘3100点之下再无大的压力，今年第一阶段收复3300点目标收复将会不会等太久。

六是明确市场将开始脱离价值中枢，溢价上扬即增量资金驱动阶段开始到来。

七是明确本轮牛市大双底结构正式确立，史上最大牛市有望成为现实。

当前操作，投资者应服从趋势，不要过多纠结股价过高、上涨过急，估值因素等，这些因素都改变不了资金驱动的实质。在此基础上，应顺应政策方向，开始重点关注新机会，诸如新消费、网络消费、新能源汽车、大基建和三农村等板块，等大盘上涨到3300点一带准备调仓换股，应是最理想的顺势而为了。