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主线全面开花明确股市大方向

(2019-12-10 15:25:34)
标签：

变盘

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

 分类： 实战交流

    相信一直看本博的投资者都清楚，自去年中期开始，本博一直强调的主线就是科技+消费电子+金融组合。其中市场运行结构性机会频现，但市场表现最强的龙头股就是科技板块，无论是年初的5G，之后的芯片、ETC、软件、近期的区块链、物联网、无线耳机等，都是围绕科技主线展开，赚钱效应非常明显。

    临近年底，市场主力从白马板块调仓，正是不但没有影响主线行情的进一点发展，反而强化科技板块强者恒强。尤其是近期，市场科技主导的行情愈演愈烈，跨年度行情悄然展开。今日盘口显示，科技主线全面开花，封板比涨停景象盘中显现。

    这样的行情很健康。真正符合国家转型和行业发展方向，真正的科技成长性行业未来才会有超预期回报。以5G为基础的大牛市，未来长期运行是值得期待的。十年前的美国如此，十年后的中国当然会如此，而且会越凶猛。

    继续持有科技+消费电子组合，消费电子其实也属于科技板块，但需要强调消费主导，因此，细分组合之一是有道理的。只要投资者坚定主线策略至今，就会收复颇丰，而且行情仍处于主升初期。

    当一只个股步入段拉升时候，就是赚钱最快的时候，趋势价值 的显现将使得更多抬轿资金入场，这就是当前市场实质，真正的抄底时段早成往事，捂股坐轿才是当前淡定要做的事。

    充分蓄势后，静待大盘向上突破！

我的微信公众号：gsfy68，每天第一时间接收股市评论

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