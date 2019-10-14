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主浪拉升阶段操作要点

(2019-10-14 14:42:11)
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抄底

微财讯app直播抓牛股

股票

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创新成长

 分类： 实战交流

    大盘五连阳，持股过节策略非常成功。这种五连阳走势，同节前回调形成鲜明对比，大盘似乎一日之间转强，令看空的投资者转不过弯来，其实正如之前分析，市场大周期没变，投资者如过度看重小周期波动易迷失方向。

    连阳上攻这只是开始，大盘目前仍处于技术大周期三浪主升初期，之后无论上涨周期还是级别，都会远大于第一浪。如果还有五浪延伸（概率很大），那未来的行情会很大的。

    在主浪拉升阶段，投资者操作上要注意以下要点：

    一是要坚定捂股到底，这是在主升最简单最有效的赚钱要点。

    二是大盘行将步入每次回调都是为了更好上攻阶段，操作上不可因短线洗盘过早出局，把行情尽量做大。

    三是一定要坚持主线策略，不是转型升级，主要是科技+消费主线，再加上券商等受益牛市和改革板块外，原则上不碰，不去追那些短线炒作热点，一定要立中大主线大周线策略才能赚大钱。

    四是根据时间周期，大三浪主升有望持续到年底且跨年度可期，要保持耐心，对于手中个股只要属于主流板块不要因暂时没涨频繁换股。主升阶段频繁换股是炒股大忌。

    五是注意趋势价值 挖掘，原则上以参与持续放量资金介入明显的个股，弱势没资金关注的个股不碰。

    不出意外的话，后市大盘有望在利好刺激下突破3288点创年内新高。但目前总体仍将维持慢牛走势为主，操作上只要依据上述要点，就不会跑偏。今日大盘冲高回落，是为明天在3000点一带整固和修复短线背离作准备，意在更好上攻。

    大盘下一主攻目标是3042点，此点位拿下，创年内新高就成定局。

主浪拉升阶段操作要点

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