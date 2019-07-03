分清主力调仓产生的风险机会 (2019-07-03 14:38:09)

股市的风险是涨出来的，机会是跌出来的。



周三大盘低开后整理为主，涨跌停毕仍是三比一左右，成交缩量收阴，仍是技术整固性质。因主力资金开始大举调仓换股，市场在3000点一带构筑整理平台的概率开始增大，整理时间也会相对延长。对于投资者来说，当前需要注意的是，当主导行情的大主力资金开始调仓换股之时，要做好准备应对风格切换，并分清因调仓换股带来的风险和产生的机会。

综合现在盘口来看，短线的结构风险仍来自部分题材的炒作，而中长线险在此首次给大家提示，那就是白酒板块现开始构筑头部的信号。虽然现在无法明确是中期头部还是阶段性质，但其中蕴含的风险有必要给大家进行明确提示。从盘口来看，这一板块的主力资金派发坚决，后市即使是不大跌也会横盘整理，投资者要防范追高站岗的风险。

与此同时，食品饮料类还有黄酒板块，因主力资金调仓产生补涨机会，但这一板块不具备白酒那种中长期价值和上涨的条件，真正的机会应该来自消费电子板块，这一板块有望因主力新关注产生中期机会。科技创新主导主线有望因主力坚定调仓而成为新的中长期主线，这正是当前最大机会所在。

当初提示大家喝酒吃醋是抄大底的机会，现在提示大家如持有白酒应考虑逢调派发，这应该是逃大顶的机会。当然，作为价值投资品种，白酒板块回调到位后未来还会上涨，但如高倍站岗做过新主线，那就是错过本轮行情赚大钱的机会，这正是大家要考虑的关键。

股市多变，上述观点供参考不构成投资建议。据此操作，风险自负。