加载中…
个人资料
股市风云
股市风云 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：852,492,612
  • 关注人气：127,276
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

大盘即使挖坑空间也有限

(2019-06-03 15:11:18)
标签：

抄底

底部

牛市

近期大盘延续区间整理格局，市场上下揉搓是为变盘主升进行必要技术准备。通常充分换手，消化做空动能同时，筹码进一步向主导资金集中。

由于大盘短线有直接向上变盘和向下诱空挖坑再启动的选择，有很多投资者比较担心后者。其实，目前技术和基本都不支持大盘有较大幅度的下挫。中国股市在全世界都处于估值洼地，这一点监管层也在关键时点进行明确，方方面面对股市的呵护支持市场逐步企稳攀升。

从市场本身来看，做空动能仍在是来自短线炒作资金补跌分化，来自于一些非理性资金跟风杀跌。尤其是今天盘口，明显的投机和散户资金出逃同时，大资金和外资入场抄底，这种切换是有利于市场逐步走好的。除此之外，金融板块尤其是银行，今日已经走出反转阳线，技术上已经具备持续走强的条件，将封杀大盘向下空间。

利空已基本消化完毕、技术整理到位、政策面和基本面都不支持股市下跌背景下，技术面因素也决定着，大盘即使向上挖坑空间也很有限。

大盘正处于隐形牛市向显形慢牛市切换的临界时段，如有诱空，将是最后释放风险最后上车的机会。但更大概率却是：大盘直接向上变盘。继续围绕主线持股，耐心等行情全面启动仍是当前理性策略。

喜欢

0

阅读 评论 收藏 禁止转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇大盘即使挖坑空间也有限
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有