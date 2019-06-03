大盘即使挖坑空间也有限 (2019-06-03 15:11:18)

近期大盘延续区间整理格局，市场上下揉搓是为变盘主升进行必要技术准备。通常充分换手，消化做空动能同时，筹码进一步向主导资金集中。

由于大盘短线有直接向上变盘和向下诱空挖坑再启动的选择，有很多投资者比较担心后者。其实，目前技术和基本都不支持大盘有较大幅度的下挫。中国股市在全世界都处于估值洼地，这一点监管层也在关键时点进行明确，方方面面对股市的呵护支持市场逐步企稳攀升。

从市场本身来看，做空动能仍在是来自短线炒作资金补跌分化，来自于一些非理性资金跟风杀跌。尤其是今天盘口，明显的投机和散户资金出逃同时，大资金和外资入场抄底，这种切换是有利于市场逐步走好的。除此之外，金融板块尤其是银行，今日已经走出反转阳线，技术上已经具备持续走强的条件，将封杀大盘向下空间。

利空已基本消化完毕、技术整理到位、政策面和基本面都不支持股市下跌背景下，技术面因素也决定着，大盘即使向上挖坑空间也很有限。

大盘正处于隐形牛市向显形慢牛市切换的临界时段，如有诱空，将是最后释放风险最后上车的机会。但更大概率却是：大盘直接向上变盘。继续围绕主线持股，耐心等行情全面启动仍是当前理性策略。