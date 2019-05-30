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只差标志阳启动新行情…
稳步攀升耐心持股不折腾…
冲高回踩不改反弹大趋势…
反弹第一目标收复生命线…
大盘阶段调整处于尾声…
周四大盘低开下探后整理上收，走出日内V转结构，量能同昨天基本持平，收出低开小阳星，短中期均线聚拢，变盘节点临近。
技术上大盘已经昨于明显整理末期，虽然短线仍有直接启动和诱空再启动的选择，但都离正式启动行情不远了。可以这样讲，当前大盘是万事俱备，只差一根标志阳线正式完成底部构筑并确立新行情启动了。
之前说过，当某一天大盘收盘在2906点附近，主升长阳就该出现了。您怎么看？
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