周四大盘低开下探后整理上收，走出日内V转结构，量能同昨天基本持平，收出低开小阳星，短中期均线聚拢，变盘节点临近。



技术上大盘已经昨于明显整理末期，虽然短线仍有直接启动和诱空再启动的选择，但都离正式启动行情不远了。可以这样讲，当前大盘是万事俱备，只差一根标志阳线正式完成底部构筑并确立新行情启动了。