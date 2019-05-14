大盘近期调整，总体是牛市二浪范畴，虽因外围利空影响超跌，但会加速新行情即三浪主升的到来，其时间窗口仍是本月17日不变。

从今日盘口来看，有以下五大信号投资者应引起重视：

一是利空之下，大盘走出整理格局，利空不跌是牛市特征，且盘口有试盘上攻信号，但被压制下来，大资金主导盘口意在新行情启动时间延后，这样会让未来出现的标志阳会更强。

二是调整半年以上的次新股资金开始走强，这是主升前的一个重要信号。

三是ST板块有些个股开板或开始试盘。对于投资者来说，原则上是不碰ST股，但如果手中个股因突发利空被ST了，一定要冷静对待。尤其是近期属于“业绩洗澡”性质的计提致ST的个股，未来大多会收复失地业绩转增，这一类股不要过于担心。不出意外的话，ST群体在时间窗口到来时段会由跌停变面大面积涨停，这是释放利空后常态现象。再次强调，对于ST股，非专业股权范畴的投资原则上不碰，这同处于手中个股是两个性质。当ST板块同次新股同样走强时，主升信号就更加明确了。只有主升，才会最新和最弱的板块走强。

四是两市涨停家数同跌停家数比达到10倍，市场做空动能衰竭逐步转强信号显现。

五是金融板块主导整理且处于调整尾声，已经具备构筑塔型阶段结构条件，且盘口滞跌试盘信号明显。

市场积极信号明显增多，且很多主线品种已经先于大盘走强，投资者可重点关注那些坑底扫货快速收复失地和连续小阳稳步吸货的个股，这一类个股都开始出现明显二次底部上车机会。

大盘新轮慢牛主升是确定的，如同二浪回调受短线利空影响一样，最终何时启动仍受消息面影响。从时间周期来看，三个交易日左右现标志阳变盘可期。