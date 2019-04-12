本周大盘总体缩量回落为主，其性质就是正常技术回踩，而不是什么做头或者什么大跌暴跌之类非理性走势。在一片看空声中，本博淡定平稳的提示大家，回踩空间有限。今日大盘踩到了3168点，离3150点很近了，技术上属于回踩基本到位，下周有望重新转强上攻。



在周一的博文给大家分析过，大盘大趋势不变，本月中旬有技术回踩，回踩是上车机会。现在回踩来了，但市场却出现大面积看空之声。其实当前股市没有什么实质利空，相反实质利好却被 忽视。其中中国经济三月数据很可能超预期靓丽，中国PMI超预期回升，IMF在下调世界经济预期同时上调中国经济增长，中欧声明以及周末利好预期等，都是A股从估值修复转向业绩驱动，转向基本支撑的有利因素。当前的回踩，其实正是消化短线获利盘，释放做空动能向新主升切换的过程，这是良性的。需要指出的是，近期回踩有投机资本有意做空因素，但盘口可以明显看出，根本砸不动，之所以如此，就是因为目前的股市是处于牛回头的结果。

今日大盘如期探底回升反弹，第一波回踩结束了，后市会有走强甚至是逼空的过程，再来一波二次回踩，大盘就可以启动新主升了。在牛市，一定要把目标定在中长线，不能因为短线波动轻易改变正确的中长线策略，这是当前操作重中之重。