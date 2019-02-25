房地产的昨天就是A股的今天。

去年中期反复提示大家的创新成长+券商+消费升级主线，正是当前最热的板块。其中5G为代表创新成长板块的龙头股已经翻近十倍，券商板块涨停潮开启主升，新能源汽车和消费电子等消费升级板块也强势难挡。大盘正是强震仓后连阳上攻，因仍处于主升初期强势上扬还会持续一段时间。今年第一波上涨到3200点将无问题，且有可能上调预期。持股待让利润持续增长吧，新行情打法变了，强者恒强会超出大多数人想象。

同样，对于近期市场洗盘和震后强力向上突破连阳上攻的走势，也得到了市场的验证。主线跟对了，再服从趋势赚钱就是迟早的事情了。因去年中期以来，市场借利空做的诱空陷阱非常大，再加上行情启动太快，很多投资者仍坚持空头思维，由之前的惧跌反弹就逃变成了现在惧涨而踏空，踏空的资金量实在太大了。

今日大盘长阳上攻，日内向上跳空缺口没补，就大家关心的话题谈以下几个观点：

一是主线不变，仍是创新成长+券商+消费升级，无论行情怎么运行，主线不变，这是由政策面和经济转型基本面所决定的。

二是券商的上涨仍是主升初期，属于底部刚突破性质，后市还会保持一段时间强势，主导的大盘也同样如此。

三是因大盘突破年线，通常都会有洗盘出现，这个洗盘应该在日内完成或盘中进行，洗盘是踏空纠错的机会。

四是关于大盘放量，这种量能是突破年线性质，此时放量意味换手充分，说明未来行情很大，是良性的，同顶部放量是有本质区别的。今日放量是属于大底部右侧性质，资金扫货所致，且主导行情的是金融板块，放量属于好事。

五是市场风格在变，更加成熟 ，国内超级大主力和外资主导的信号开始出现，这种行情强者恒强会超出想象。

六是中国股市核心竞争力的定位，这是战略性的定位，是真正认识到资本市场的作用，回归本源，未来有望成为大大的牛市。

七是再次强调，房地产的昨天就是A股的今天，资金池切换了，要跟上，未来十年财富增长最快的必然是资本市场，生产要素资本、科技驱动将取代资源和劳动力驱动，这是投资者当前最要明确的方向。

八是A股上涨仍是反弹性质，真正的牛市启动需要这一波行情结束再回调换手后，经济基本形成稳定的新兴支柱产业支撑后才会出现，后市操作会有一次调仓换股的机会后锁仓迎接五到十年大牛市就会大赚钱了。

九是上涨有先后，不要因后中个股涨得慢轻易换股，捂股是最好策略 。

好戏连台，静待消息面进一步明朗，耐心持股吧。