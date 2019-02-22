周五大盘小幅低开，反复确认2736点支撑后持续上攻。券商板块全面发力，主导大盘收复昨天全部失地，并再创本轮反弹新高。线上三星加长阳，属于空中加油形态，星线加长阳上涨挡不住。



大盘实际走势 验证了前几个交易日洗盘和昨天盘中震仓性质。可能投资者认为券商板块走强是利好刺激的结果，这一点没错，但这只是诱因，真正的上涨主因是券商受益科创板跟投、市场走强经纪业务和受益资本市场开放等。去年已经跟大家分析，以西部证券为例，提示投资者从当年6月20日开始战略资金就在持续入场，但指数仍在下跌，但券商板块因资金持续潜伏构筑成了大底。现在这一板开始走强，虽然很强大涨，但仍是主升初期。所谓横有多长竖有多高，这一板块走势决定大盘拿下3200点的预期将成定局。

大盘空中加油，年线已成多头囊中之物。市场已经不给空头更多的回补机会了，随后连续逼空概率最大。

必须指出的是，现在的监管非常到位专业，由之前被动出手变成主动先手主导行情，市场因此保持良好预期和稳定性，将为中国经济转型升级真正起到资金池的作用，这样的股市必然是多赢的。

继续持股待涨吧，仍然看空踏空的投资者，不要借过回踩上车的机会，否则更强的逼空还会出现。