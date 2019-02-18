在股市投资，立足价值投资是本原，在此基础上，顺应并服从趋势而为是赚钱要点。



从去年中期开始，反复提示过大家，应侧重创新成长+券商+消费升级组合，这是服从经济转型、金融创新和政策导向的主线，事实证明这种布局是完全成功的。

本人说过，大盘在2700点之下都属底部区间，但在2700点之下大多数中小投资者选择了割肉，把宝贵的筹码交了出去。不仅中小投资者，有知名券商的首席让2700点清仓，同外资抄底形成了明显的对比。而近期，市场连阳上攻，量价配合理想的走势，仍然有很多人受熊市思维影响，想当然看空大盘，这种思维决定的操作，是当前操作的大忌。之所以如此，是因为现在市场是明显的多头主导的主升行情，看空踏空是最大的风险。

上周五大盘收阴，本博就已经给大家分析过，这是小洗盘不会改变反弹总趋势。如果投资者把洗盘当成出货，在上周五割肉出局，就很容易错过主升行情。

连阳上涨是主升初期的主基调，所谓强者恒强。回头再看，5G龙头翻几倍的走势，正是为投资者打造的示范龙头，是告诉你新一轮行情就是这么炒。顺应主流资金的导向，才是趋势价值的真正体现。

大盘洗盘后长阳上攻，半年线就已成多头囊中之物了。市场走势稳健，很成熟 很健康，因熊市思维惧涨是不会炒股的体现。一句话：大盘空中加油，不可因看空踏空主升行情。