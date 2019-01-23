今年首波行情或多方超预期 (2019-01-23 15:00:06)

周三大盘整理为主，仍属修复周线背离性质。通过修复背离，可以及时消化做空动能，有效清洗浮筹，从而可以为后市更好的上行创造条件。



大盘修复背离后反弹仍将延续，投资者坚持创新成长+券商+消费升级主线仍然有效。基于大构筑底部时间超长、调整空间超跌、投资者过度悲观、未来重大利好预期、资本市场改革开放预期、投资风格转向成熟和经济基本面转好等诸因素决定着，2019年首波上涨行情有望在多方面超预期：

一是主线品种强者恒强会超预期。一些龙头股逆市走强短期翻了四五倍，已经超出大多数投资者预期，很多看指数炒股的投资者因过度悲观望股兴叹。但更超预期的在后面，不出意外的话，十倍的龙头股也有望在今年首轮行情中诞生。

二是金融板块的上涨很可能超预期，并基于此，今年首轮上涨指数上攻的速度和力度很可能超大多数预期。

三是行情跨年度上涨会超预期。很多投资者总是惯性思维认为年前没有大行情，但实际走势很可能超出大多数人预期。

四是未来出台直接利好股市的重大利好超预期。

五是市场结构行情分化程度超预期，在强者恒强同时，弱者更弱的超过想象，这是市场走向成熟的标志。

六是经济基本面转好的程度超预期。很多投资者过度悲观，对于中国经济基本面过度悲观，实际上未必如此。之前本人说过，美股经济基本面没有想象那么好，中国经济基本面没有那么差。这一点美股筑顶下跌和中国筑底上涨都是基于此，而中国经济基本面转好预期有望在逐步强化从而。

七外资流入的速度会超预期。综观世界，中国股市是难得的投资洼地，外资不可能不抢滩Ａ股的战略投资机会，这一点现实中外资持续流入内资割肉出逃形成显明对比，未来则会强化这种趋势。

不出意外的话，因利空消化殆尽利好集聚再加上述因素决定着，中国股市2019年首轮行情在多方面超预期，应将成为一个不超预期的现实。



