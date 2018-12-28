从年初一直跌到年底，这是2018年中国股市的写照。之所以如此，是股市技术下跌和多重利空叠加共同作用的结果。

多难兴邦。股市也是如此，经过一年深跌，市场做空动能出清不是坏事。也正因为如此，A股新一轮牛市到来的步伐会更快。

明年是2019年了，对于明年行情有以下看法供参考：

一是明年会有一波级别较大反弹，这个反弹是大周期的四浪和经济基本面共同推动，在上半年出现概率较大。

二是明年行情走N型概率较大。四浪反弹是成长主导，之后五浪下跌仍是蓝筹主导价值 回归，等五浪跌完了新一轮牛市就会启动了。

三是明年是小风险大机会的年份。机会仍将来自基于创新成长+消费升级。其中创新成长主线今年年底已经确立，那就5G为代表的新兴成长板块机会，这一主线明年会运行主升过程。消费升级今年未启动，但明年会整体启动。蓝筹白马补跌也会在明年结束，但下半年才是从成长主线出来布局价值投资主导行情时段。

四是明年市场会更加成熟。正如今年下半年尤其临近年底，虽然指数在下跌消化做空动能，但成长主线品种不理会指数独立走强，结构性行情特征非常明显，这是成熟市场才有的现象。虽然过度投机在盘口仍有非理性影响，但引发跟风现象越来越弱，不同以往。明年更会如此，真正的成长主线会涨个不停，不理会指数波动。

五是明年交易机会将明显增多，趋势交易带来的赚钱效应将会更加明显。

六是市场分化将达到极至：真正的主线股越涨 越高，但垃圾股、一元股会越来越多，操作上一定要注意流动性，流动性不足个股的风险最大。

七是投资者信心将逐步恢复。因为市场在今年基本跌透，明年大盘大概率逐步抬高底部，投资者信心会慢慢恢复，增量资金也会不断入场。

当然，元旦过后，大盘还有一个直接走强还是不破不立的短线选择，但万变不离其宗，成长主导的结构行情都会展开且将比2018年明显转好：大四浪反弹目标位是能达到3200点一带的。