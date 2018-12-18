大盘今日低开反弹持续回调，临近前低构筑分时底后快速反弹，日内反转结构收十字星线，此星线转折信号比较强烈。



有一点是明确的，因大盘正处于大底箱体整理末期，任何短线回调都是诱空，也是投资者捡拾便宜筹码的良机。当前市场，投资者应明确以下五个要点操作上就不会失误：

一是周四美联储加息概率不大，即使加息也是最后一次，应视为利空出尽，由于美加息带来的传导影响将在周四前消除，市场随时会因利空消化转强；

二是大盘已经5、10和20天线聚拢，这是筹码集中的信号，诱空后大盘随时会转强向上开花。

三是明年行情将在今年年底前启动是大概率事件，因此，当前在回避结构补跌风险前提下，主线品种持有或借机低吸加仓是不二选择。未来赚钱主线应是基于转型创新成长+消费升级+大基建组合，风险仍来自白酒等之前炒作过高强势补跌股，还有垃圾股也不能碰，强周期资源类板块也无大机会。

四是侧重中长线操作，当前最忌讳的还是短线追涨杀跌，这一点说过多次，短线频繁进出是底部操作最错误的策略。

五是应考虑周四前加足仓位，后等变盘反弹为好。大盘诱空向下空间有限，后几天利空出尽几天的失地一两根阳线会全部收复。