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底部将开始逐步抬高

(2018-09-14 15:16:16)
标签：

变盘

抄底

底部

牛市

 分类： 实战交流

       周五大盘总体整理为主，最终收出阴星，此星就属上涨中继性质。

     从盘口来看，市场 做多动能在凝聚，蓄势待发信号显现，操作上仍要以逢调吸纳机会为主。贸易战影响已不必再考虑了，现在市场缺少持续走强的主流板块出现。行情一旦确立，就有望出现量价齐升格局。

       明日重点关注 2716点能否放量突破，此点位突破之后，就是大盘变盘成功的信号。继续关注成长主线和券商表现，后者是本轮行情的主导板块之一，能否整理体走强决定大盘强弱。

     继续持股待涨吧。


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