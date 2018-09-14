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底部将开始逐步抬高…
市场做多动能开始转折性变强…
逢调即吸别等大涨再追…
一个抄底机会遍地的市场…
箱体整理蓄势为变盘…
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周五大盘总体整理为主，最终收出阴星，此星就属上涨中继性质。
从盘口来看，市场
做多动能在凝聚，蓄势待发信号显现，操作上仍要以逢调吸纳机会为主。贸易战影响已不必再考虑了，现在市场缺少持续走强的主流板块出现。行情一旦确立，就有望出现量价齐升格局。
明日重点关注
2716点能否放量突破，此点位突破之后，就是大盘变盘成功的信号。继续关注成长主线和券商表现，后者是本轮行情的主导板块之一，能否整理体走强决定大盘强弱。
继续持股待涨吧。
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