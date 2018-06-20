周三大盘小幅低开反弹回踩确认低点后强力反弹，符合昨天分析。大盘之所如此强力反弹，其根本的原因是因为目前指数整 体处于底部或低估区间。除此之外，对利空过度反应后技术修复也是重要原因之一。

这种市况，昨天长阴正是筑底性质，带来难得的中期布局机会。很显然，指数昨天离极限区已经不远，这个时候还过度看空，是非理性的。也正因为如此，先知先觉资金昨天入场 后，今日加速流入。利用非理性杀跌进行布局，是最有效也是容易的建仓手法。

刚性兑付和非理性恐慌杀跌的资金，给中长线资金不断送高贵的筹码，这就是目前市场 的本 质。投资者现在需要明确的是，无论贸战怎 么打，A股向下都没大的空间。而基于经济转型和贸战的需要，扩大内需和创新升级就是未来的赚钱逻辑。现在还单纯强调传统行业的蓝筹，并非正确的策略。而是应侧重成长性兼顾估值修复机会。

昨天盘后，央行及时出手和官方媒体客观发表观点，引导市场 理性投资可圈可点的。而市场内有的需要导向小而精的创新类企业方向，而不是市场高高在上并无融资需要的“独角兽”，不是单纯炒蓝筹是需要及进纠正的。

贸易战一定要胜。从这个角度上来讲，一个强大的资 本市场稳定运行更具战略意义。中国经济要成功 转型，借贸战及时调整 产业经构，大力扶持新兴产业是借力打力的好事，这应中国不怕贸易战的内在因素。从空上角度来讲，美国应及时停止贸易战才是最终出路。

对于A股来说，没想到的布局机会来临了，借回调拿货如同捡钱。昨天说过，长阴之后不用担心，会悲尽喜来。事实正是如此。