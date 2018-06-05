对于近期盘口走势，相信一直看本人博客的朋友都清楚，无论市场怎么短线波动，本博都把近几天的调整定性为诱空。即使是主板如期在上周三开始构筑拐点，创业因短线利空多调两天且破掉前低，延续构筑技术拐点，这个判断仍然不变。

市场实际走势同前述分析吻合。主板三天构筑技术拐点后延续反弹，而创业板今日一根长阳，一举收复前四天失地，拿下了1745点，日内反转也完成了阶段拐点的构筑。要不是阴阳合同事件给传媒板块带来的短线利空，昨天创业板就会走强。有了利空多调一天，不是坏事，会产生更多机会，并使得反弹更有力度。

技术上主板已经结束大二浪五子浪的回调，之后运行三浪上涨是技术必然。而创业板，超级的大头肩底部也基本构筑成功了，技术上有望步入年内最长最强力的上涨周期阶段了。

之前给大家分析过，银行等蓝筹破净，将封杀大盘向下空间，但今年无论是基本面还是资金层面，都不支持大蓝筹再走之前大趋势，反而会出现技术诱多，这是投资者要注意的事情。而成长主线，受益业绩整 体上涨高于主板，受益于经济转型预期，受益于技术超跌和新的上涨周期，未来的上涨不可限量。

基于内生成长的上市 公司未来的股价才有更大的上涨空间和持续性，这一点美国股市 如此，中国也会如此。因导向跑偏致大强小弱，这将出现明确的监管套利机会，等后市风向变化，市场将会纠错重归本性。到那时，该涨的一定会大涨，压是不压不住的。

需要提示的，近期有媒体和控盘资金在恶意唱空和做空中小创的股票，应引起各方面注意。这些资金通过网吧水军和媒体配合，集中对某家上市公司恶意唱空，误导中小投资者非理性割肉，是明显的市场操纵行为。对此，中小投资者要保持理性，不要把最宝贵的筹码交出去了。