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周四大盘整理为，先抑后扬，主板筑底创业板洗盘各得其所。
今日盘中回调，是难得的上车机会。这种机会最多还能给三个交易日，请投资者珍惜成长股主线的介入机会。之前已经布局成功的，可以不理会日内震荡，安心持股等拉升即可。
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