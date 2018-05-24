珍惜成长股难得上车机会 (2018-05-24 15:10:20)

周四大盘整理为，先抑后扬，主板筑底创业板洗盘各得其所。

今日盘中回调，是难得的上车机会。这种机会最多还能给三个交易日，请投资者珍惜成长股主线的介入机会。之前已经布局成功的，可以不理会日内震荡，安心持股等拉升即可。

最简单操作最赚钱。



