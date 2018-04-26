周四大盘冰火两重天，指数单边下挫，做空动能主要来看前期炒作过高白马股补跌，这正是本博之前反复提示回避的风险。还有一些近期单纯概念炒作的个股杀跌也较为明显。与此同时，软件类等符合经济转型方向的成长股逆市走强，市场出现了明显的结构分化。

很显然，权重蓝筹的补跌比想象的要更漫长，整 体来看，已经具备长熊初期形态。市场这种走势，同前期推崇所谓价值投资实则趋势投机明显背离。权重白马的补跌，将压制主板未来的发展，但因向下处于低估值 区，市场总体向下空间有限，但局部白马股补跌仍将会坚定而惨烈。

事实证明，A股目前仍是投机市。这样的市场，一旦出现多杀多，通常都会出现非理性走势。平准基金性质的国家队资金拉高到3500点一带撤出，市场缺少必要的护盘力量，也是目前市场调整的另一个主因。这是救市的必然结果，属于正常。

这样的市场，只要大家不碰主板补跌品种，主要是炒作过高白马蓝筹，不碰跟风炒作股，理性参与成长主线股，类似今日这种回调，对你影响不大。不仅如此，如选对主线，持有的个股反而会大涨甚至涨停。市场下跌后，仍将会继续向成长股切换。节前砸盘诱空，节后再上涨仍是合理预期。但行情的产生，仍要看创业板。

同样是回调，创业板的阴线仍是诱空性质，这同主板出货的杀跌明显不同。



