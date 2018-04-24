先把“特朗普坑”填平再说 (2018-04-24 15:08:34)

近期市场回调，市场内在因素是主因，其中救市资金全身而退、获利盘阶段了结、风格切换主力资金调仓换股和技术三浪确认等是多因素共同作用的结果。在市场调整 过程，外围利空加速了这个调整 ，其中特朗普发动的贸易战，是加速调整的外因。因此，近期回调砸出的空间，叫“特朗普坑”非常恰当。

内因是决定性的，外因通过内因起作用。经过反复回调，市场技术上接近中长期成本区，即A股的中枢地带3000点一带后，当利空消货完毕，做空动能出清后，市场反弹就属于情理之中了。

这就是今日大盘强势上涨的原因所在，市场反弹有望延续到节后。今日反弹，除了技术因素外，国家政策面现实质利好，是市场走强的直接决定性因素。近期国家发展新兴产业和对资本市场的重视，为A股未来指明方向。资金将继续向成长主线切换，直到新一轮主升确立将成定局。

特朗普费尽心机挖的坑，被从容填平，这是一个新兴的强国对老牌开始末落帝国的决定性力量转变。在资本市场如此，在其它领域也是如此。中国人是打太极的高手，金正恩访华、中日关系改善、印度总理行将访华，除了牵制中东一带局势达到有利于中国的战略平衡外，中国的强大无法遏止只能合作才是决定性因素。

随着周边国际环境全面转好，中国加大改革开放，中国资本市场将迎来黄金发展时期。这个时期，市场开始走向成熟，不会象以前那样暴涨暴跌，行情会走得更远更赚钱了。

目前的市场就是一个中长线布局的良机，没有大的系统性风险，反而正在出现阶段性系统性机会。反弹后第一步，先把“特朗普坑”填平再说，之后经过必要技术回踩构筑大级别底背离，就会再现喜事连连的新一轮大牛市了。



