今日盘口很清晰：主板调整，创业板逆市走强。

从盘中可以看出，上涨板块有事件驱动的，如军工和海南板块。我们在上周分别布局了两只股，一只涨停，另一只涨7%左右，成功捕捉到交易性获利机会，只需等后市阶段兑现即可。其次，就是之前跟大家反复强调的成长主线，这是创业板走强的真正内在动力所在。转型、科技、新兴，这些符合政策导向的主线行业板块个股，资金逆市流入明显。

与此同时，同样是之前反复提示大家回避的主板，加速补跌信号出现。很显然，资金正在从主板继续撤退，这是估值回归，是跟风资 金出逃和成长股切换的结果。市场行情产生最终逻辑是资金推动，推动的因素有很多，有业绩、有消息、技术因素、在内在成长也有简单跟风，当然也有操纵，因此，对于股市投资，强调单一因素操作很难成功，这就是为何这前很多人强调的价值蓝筹股下跌最狠的内在原因所在。

想清楚这一点，对于成长主线走强却似乎不太符合所谓的“估值”标准，投资者就会明白过来了。真正的成长性，是需要一定的高估值的，也就是必要的泡沫，这个泡沫最终也可能成为现实，也可能破掉，但正是投资的魅力所在。在回避结构性风险前提下，成长股要中长线捂住，阶段性交易机会要见好就收。这样操作才能最终成功，不能整天或许如何算命式思维追涨杀跌频繁进出。

目前市场，主板补跌做空动能还没出清，但其释放风险同时，将催生更多成长性机会，这个机会本周有望出现阶段系统性上涨，确立标志起涨信号。在回避结构性风险前提下，成长股要中长线捂住，阶段性交易机会要见好就收。

一阳定乾坤。



