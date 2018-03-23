受美国加息和发动贸易战利空影响，周五A股大幅低开反弹后回落，下午临的尾盘缓步上收，最终收下影线阴线，日内向下跳空缺口未补，技术形态变坏，现C浪杀跌雏形。

这种突发利空引发的短线系统性风险，投资者应理性应对。其实加息已经在市场预期之中并基本消化，贸易战属双刃剑，意思一下就行了。中美商贸关系太紧密，小打可以大打是不可能的。600亿美元的份额，只占中美贸易 很小一部分，而且主要针对钢铁等中国去产能产业，对中国外向型企业有所影响但对整体经济影响有限。只不过开了小坏头，投资者对未来预期变得相对谨慎罢了。但即使是这样，今日大盘也不应该如此下跌，之所跌这么深，主因是投资者对利空过度恐慌从而非理性杀跌的结果。

需要指出的是，在2010年11月中旬前后，中国股市被国内外资本联手做空了一次，结果同大多数国家牛市走势相背离，长期走熊影响中国经济转型；这一次的时点同上一次一样，这应该引发相关部门的注意，不能再让即将加大开放力度的资本市场，被国外资金先做空打低后剪羊毛了。这不是阴谋论，是我们太善良了，缺少在资本市场同国际资本对抗和保卫自己的意识和手段。

技术因大盘明显超跌，且贸易战利空出尽后，大盘下周有望迎来超跌反弹。但即使是反弹，因市场形态变坏，修复需要一定的时间，投资者在操作上要继续回避主板补跌品种和贸易战受影响板块，在回避结构风险的前提下，继续关注成长股机会。

贸易战出现意味着，中国在坚持扩大开放的前提下，扩大内需要和经济转型等给资本市场将带来持久的红利。新零售和新科技主线地位将继续强化，一带一路、自由贸易区和军工等相关主题机会也会出现。强周期品种和前期价值投机炒作过高的白马股，仍是目前风险源所在。

不要参与杀跌，手中个股形态变坏的，可等后市反弹再处理。市场风格切换将因此更加坚定了。



