周三大盘低开反弹冲高回落整理拉尾上收，最终主板收出十字星，创业板延续强势收阳。主板相对较弱，创业板强势，这是市场从老热点向新主线切换的结果，这是一种良性的表现，是对之前二八分化的纠偏。

基于供给侧改革和股灾救市角度的驱动开始让位于内生性增长成长驱动逻辑，后者更有持续性。供给侧改革优化经济结构，化解债务杠杆改善资产状况；救市和培育成熟的投资理念，这一点应属于已经完成，救市资金有序退出或划转社保都是理所当然的；而转型和创新型发战略发展方向，才是股市长期走牛的新逻辑所在，近期市场反映的就是这种变化和新旧驱动切换，这是目前投资者要明确的核心所在。

从近期盘口来看，大盘蓝筹搭台，成长主线唱戏格局初步确立。这种模式有望持续整个牛市主升。大盘蓝筹代表经济基础整体转好，尤其是供给侧改革红利释放；而成长主线反映中国经济未来发展方向，是大牛市真正核心和价值驱动，这是我们关注的重点。从交易角度来讲，前者可获稳健收益，后者将有望现超预期回报。

操作上继续重点关注成长主线品种，尤其是砸到历史底部区间的个股，其中长线布局后未来收益将会很丰厚的。真正的价值投资是发展企业未来成长性，从这个角度来讲，这不是简单看业绩的问题。

技术上大盘经过必要短线洗盘并经后市必要区间整理后，有望开启超过三个月的新轮主升，这一轮主升才会更赚钱。



