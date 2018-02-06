受外围股市大跌拖累，刚刚企稳的Ａ股今日再度大幅低开转头下杀，把本来应该通过整理完成的换股过程，通过急速大跌来实现。这种下跌，为市场风格切换奠定了坚实的技术基础。

Ａ股大跌，主要是消化业绩地雷和获利盘，这些都是目前市场需要释放的风险，急跌不是坏事。操作上投资者一方面要规避防守绩差补股和高价股补跌尤其是前期炒作过高的白马不计成本杀跌。与此同时，要明确市场未来的方向，并淡定捕捉砸出来的机会。这个机会将来自于成长股主线，尤其是创业板中的成长股。

市场下跌，也是之前市场扭曲以价值投资名义行趋势投机之实的抱团白马股的修正，这是市场结构性跑偏的副产品，由此带来的流动性危机是需要从上到下检讨的。

技术上创业板有望节前借外围利空砸出罕见的中长线抄底机会，节后再持续上涨是理性预期。因此，节前这几个交易日，投资者先等做空抛盘出清，后要敢于杀入成长股，尤其是资金近期坚定流入板块。从近期盘口来看，新零售、物联网、芯片等战略新兴板块，主力资金重点关注，这一类板块投资者可逢低介入。

预计主板有望在3300一带结束短调，创业板在1500一带，在及时回避当风险前提下，到时要积极捕捉机会。参看一下主力的动向，创业板Ａ的走势如图明确了未来方向：创业板后市上涨将超想象。