​ 基于供给侧改革和估值回归逻辑，Ａ股在今年总体呈现结构性行情。在白马股上涨的同时，八股系列整体下跌探底。虽然指数一直上移，但大多数投资者并未赚钱。之所以如此，除了跟市场风格从以往的投机主导转向价值投资主导有关，也跟投资者对成长股非理性杀跌有关。

近期市场回调，正是风格再次切换的结果。大盘结束短调依托年线拉起后，赚钱的主战场将是成长股为主。而白马股短调后还会走强，虽然慢一些但护盘效果仍很好，市场总体因此会现更明显的赚钱效应了。

今日大盘一举收复了5、10和半年线，整体转强信号出现。散户非理性杀跌结束，机构开始再度出手主导盘面，市场将有望快速收复之前的失地重归升势。

在新一轮行情，因市场会有更多热点出现，投资者不宜再用以往的大盘、中小盘简单区分了，而是基于成长性逻辑，寻找新启动主流热点，秉承强者恒强的原则，坚定跟上新主线。大数据、物联网、ＡＩ、ＴＭＴ、智能家居、机器人、半导体芯片等会有更多黑马股出现，这是由经济转型的基本面所决定的，投资者应继续保持重点关注。

尤其是物联网的基础层上市公司，未来基本面革命性变化，更要重点关注。