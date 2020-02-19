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老揭搞基1号净值创历史新高，即将止盈清盘！

(2020-02-19 21:37:10)
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分类： 理财资讯

随着创业板持续走强，成立了快四年的老揭搞基1号，已经创出历史新高。


去年12月18日，我对老揭搞基1号，进行了最后一次调仓，当时我看到创业板趋势已经形成，所以决定，激进一点，ALL IN创业板。


当时，我的期望，就是希望把这个净值型产品，做出历史新高，让所有持有人，赚钱。


去年12月18日至今，创业板涨幅已经达到20%，基本已经符合原先的预期。


老揭搞基1号，是我第一个公开可查的净值型产品，成立于2016年8月24日，快四年了，之前无论任何持有人，在任意高点买入，耐心拿到现在，都是赚钱的。


为持有人赚钱，是任何净值型产品的终身奋斗目标。截至2020年2月18日，目前老揭搞基1号的净值是1.51，年化收益12.6%。


这个年化收益，虽然不能和优秀的基金经理相比（年化20%），但是比起某平台五年不变的八大推荐组合，我的年化收益，秒杀他们。



至此，所有持有人，无人亏钱。所以，老揭搞基1号，准备计划止盈清盘，我将结束这个产品，一门心思打理好十年定投成长，请老揭搞基1号的持有人，大约还有70多位，如果看到这篇文章，可以考虑止盈赎回，落袋为安。


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