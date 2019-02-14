下午的时候和一位熟识的90后私募操盘手沟通，90后做股票的人里，他是我见过赚钱最牛逼的一个了。2014年买乐视，2015年从容撤退，后面总账将近翻了6倍。对于这波行情，他同样有着独到的眼光。一些思路和大家分享。

90后的眼光

眼下的行情，他所看重的竞争力，在他眼里没天堂、地狱，只有竞争力。就像当初2014年做乐视的时候，原因就是乐视在百亿级别市值的竞争中，对于国内的百视通、歌华、几个电视台相比，有明显的优势，所以他敢于持有，但超过1000亿以后，故事变了、竞争对手彻底变了，竞争优势自然也消失了。于是在他人当初一片看好中，潇洒撤退。而这次，科创版概念、芯片概念、5G概念，都参与了。他无所谓朝阳、夕阳，只要这个领域，还有海外公司的旗帜在最高处飘扬，那就值得去寻找在这个领域实施有组织有计划的反攻的上市公司，几倍的大牛都会从里面出来，其中芯片、5G不过是这其中的第一回合而已，后面还有。

回吐的杀手锏

我问他看中哪个新领域，他还是不大肯说，这行做的好的嘴都紧得很。那位对博尔系统是推崇备至的。哪怕乐视网上一战成名，掌控的资金量翻了5倍之后，他依旧还是坚决一量化出有获利回吐，他就减点仓位，完全没有因为钱多了，而忘乎所以。此处他表现出90后少有的谦虚，一直在说自己没什么天赋，逃顶靠的就是理念和常识。股价涨高了，获利回吐主导的力量大了。他一定跑，原因就是这么做合理，不这么做，眼下这么大的资金他就玩不转了。其实这点上，大家也一样，手头的重仓股，现在是什么交易状态，也一样可以到应用商店，下个“博尔系统”的APP，自己去用量化系统来量化清楚的。遇到获利回吐主导，重仓的话，总是减一点比较好的。因为获利回吐太容易引发震荡了。

低位爆发值得赌

当然，跟他沟通的时候我也说，毕竟当前的市场个股行情是非常明显的，对于已经明显大涨的股票来说，连续出现获利回吐确实要当心，但更多的股票没有太多的涨幅，所以低位的爆发潜力有多大，更得关注的。我还给他看了一些中报没业绩的亏损股，消息还都是负面的，但拿博尔系统去量化一下，做多主导交易的力量一爆发，就是之前的好多倍，结果一路猛涨。这种股票都敢炒，还有什么股不敢做的？接下来只要做多主导敢猛增，都能上。很多股票，这样的股票，就得用狂野来形容。

这次我跟他这么一说之后，他就表示，其实眼下正好处于两可之间的节点上，获利回吐厉害的肯定会出现调整，而做多主导集中攻击的目标则会变得更加生猛，所以他这几天也天天量化盘面。而大家手头股票接下可以去拿博尔系统量化清楚交易，上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，获利回吐多的就悠着点，增量资金主导力量强的，那就多吃几口肉。

另外，虽然他嘴巴紧，不肯说。但被我刨根问题之后，就说他会在博尔的酒吧里用化名发表一些他的观点，里面会谈到板块、股票方面，大体就上面说的选股思路。这么做也是因为经常在里面看到启发他的投资思路，所以他也是投桃报李，免得只索取不付出，后面就没了。



