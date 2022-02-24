怎么说呢，真的就是一觉醒来见证历史。





不仅是打了，而且是开战不到两小时，对面基本上投了。





普京是现场教学什么叫现代战争。其实俄乌只要开战就没有悬念，二战之后没有任何一个国家可以挑战五常，即便是五常里虚弱的毛熊。你不能指望毛熊把这活儿干得跟当年苏芬冬季战争一样。





真的打成那德行就别混了。





俄乌这场冲突，本身没什么可看的。看点在战争之外。





一方面，是乌克兰亲美政府的爸爸选择了沉默（拜登：任何情况下都不会向乌克兰派兵）





好吧，今天看外网，乌克兰打得火热的同时，湾湾直接上了某社交软件热搜。





另一方面，是见证了欧洲整体的衰落。这次冲突开市前，德国法国是领导人亲自出访俄罗斯调停。然后，，，没有然后，现在看普京只是缓了几天，这里面恐怕还是给某开冬奥会的东方大国面子。搁二战前，基本上是德国一个外交部长就搞定的工作。。。





第三，是再一次见证了魔幻的A股，就。。。怎么说呢？就这个跌法，不知道的以为是咱们打起来了。





然后就是见证奇迹的时刻，收盘前俄罗斯打完了战争，但是大A尿湿的裤子却晒不干了。





人家仗都打完了，A股这还跌呢，而且一度创业板跌了3%+，都快跌脱肛了。。。。看今晚欧美怎么反应吧，要是特么没反应，大A就真的比乌克兰还乌克兰了





所以最后就是看欧美接下来怎么制裁，以及乌克兰会不会演化成治安战的情况。不过就以乌克兰人民能选一个戏子上台当总统来说。。。。真的没什么好期待的。





哦？你说为什么今天不讲A股？？





就跌成这个狗样子，讲个屁！





人，得自个成全自个，自己都不要脸的这种，还替他捡什么脸啊