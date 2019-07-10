量能再度萎缩，尤其午后的第一小时成交，创了近期的新低。成交低迷显示着资金交易意愿的严重下滑，这导致盘面承接全无。题材方向，仅仅华为5G、OLED事件驱动略有表现，其他品种均走势疲软。早盘领涨的农产品到午后成为领跌品种。也是非常的尴尬。





对于市场来说，我们已经做过分析。消息面上，目前公开的消息其实并不对盘面构成泰国剧烈的利空，并且都偏于短线。中期方向上的影响可以忽略不计





而技术上面，做空动能已经衰竭了。我们昨天在强调5、15分钟级别的MACD底背离，目前看这种背离信号在今天微盘的下跌中进一步被强化，最终激发了尾盘前的反弹力度。证明资金对于技术上的背离信号还是有所看重。





以政策需求来说，中国有句老话叫不打勤的不打懒的，专打不长眼的。所以面对历次重要的会议以及重要时间窗口，A股历来都有维稳的需求。而此次直接面对的是科创板即将上市，这样的时间节点，管理部门还是有需求把市场搞得红火一点，喜迎科创板。





毕竟，之前还比现在活性高一点的时候，一行两会领导都在纷纷站出来喊话护盘，郭嘉队都不遗余力的出手。险资社保纷纷站出来表态。。。结果目前这个时间点这个位置这个冰点人气的状态下，郭嘉队反而闲了，有点奇怪





所以，如果非要找一个合理的解释，仅仅围绕着科创板说，我们认为这种下跌至少到目前看似乎是被允许的，并且考虑到确实没有伤及到行情本质——不再是恐慌性的——因此，非要说的话，不排除是管理层希望把涨幅留到科创板上市之后。





毕竟就像之前讲的，目前的行情，利好利空，后续影响基本上都是明牌，没什么藏着掖着的，既然市场情绪远比6月份更明朗，那么走势上也应该更加明朗而非更加犹疑不决才对。目前的市场显然是在更加极端的情绪中观望等待。





但无论如何吧，近期说了很多次，我们再一次给大家强调，行情永远是在疯狂中见顶，在恐慌中见底，在犹豫迟疑中上涨。不论从技术上、政策上都不支持目前的指数大幅单边下行，那么我们没什么可怕的。





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