



周末多重利好刺激早盘市场强势拉升，这里面很多人再看特没谱的5G叫嚣和央行副行长力挺A股。





但我们认为大家最应该关注3月社融和M2增速超预期的消息。社融这事儿其实对市场信心影响很大，尤其在整个一季度，几乎是最牵动大资金的数据。因为如果大家对消息面持续有过跟进，会知道1、2月社融数据出现过天差地别。1月放天量超预期，而二月则遭遇直接腰斩。





这导致市场对于社融数据的波动有各种各样的猜测。包括1月的社融高增长，是否是在降准降息预期下，银行系统在寅吃卯粮提前放贷，以及2月社融数据的大幅回落，究竟是水落石出还是仅仅因为是春节因素影响。而这种猜测直接导致市场对于经济是否真实回暖，以及流动性状态存在天差地别的不同判断。这也是一季度很多机构资金存在分歧的核心原因。





而因为二月的春节因素，以及一月份的社融数据属于孤证，所以数据情况究竟如何，这一切的答案本质上都汇总到3月数据的情况上。随着三月数据的大超预期，基本上能够确定增长是真实的。而社融背后直接挂钩的就是社会融资的意愿和整个实体经济领域的流动性局面。这个数据大超预期，说明经济确实开始转暖。





尤其叠加近期PMI、进出口等诸多数据的连续超预期表现，可以说，经济的回暖已经成为事实。而由此不管是基本面改善还是流动性改善，最终都将反馈至资本市场，让本轮牛市，更加值得期待。





数据改善以及周末的诸多利好直接推升早盘指数，但可惜的是指数在冲高之后显得后继乏力。指数高度活跃背后，个股和热点表现并不太强势，工业大麻作为市场反复活跃的板块到目前只有二个板，氢能源4个板，但其中二个是个股利好刺激的，所以其实也只有二个板，自贸区利好也有二个板，还分给了两个不同的自贸板块，其中保税科技成为江苏自贸唯一的活口，而上海自贸硕果仅存飞马国际。





总体看来都是没啥激情。个股没激情就要看指数，周一最大的看点上证50，结果挑新高未果，也受到前高的压制。整体市场目前表现有点叫好不叫座的感觉。





其实还是我们之前强调的问题——资金跟进效果差，而缺少进攻板块方面的拳头品种，导致整体市场空有一身力气，却只能乱打王八拳。这种盘面特征，提示大家一定要谨慎对待追高。