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4月12日，川谱就5G建设发表讲话，称5G关乎米国的繁荣和未来，米国必须赢下5G竞赛这一仗，确保5G网络不被敌人控制。他还称，米国联邦通讯委员会正在采取前所未有的大胆举措促进5G发展，因为已经有别人走在我们前面了。







在整个公开的讲话视频最后，川谱尤其意味深长的强调：我们要确保5G网络不被敌人控制，是的，我们是有敌人的。





稍晚，米国媒体AXIOS报道，川谱和米国联邦通信委员会（FCC）很快将公布一项米国有史以来规模最大的无线电频率投资计划。该投资将以符合条件的公司通过竞争性拍卖获得的补贴形式进行。此举措是米国联邦通信委员会“5G快速计划”的一部分，旨在让米国领先于竞争对手。













从川谱的讲话及米国的相关部门的表态来看，有两个关键信息：





一、川谱没有提华为，也没有说要制裁谁，只是在强调已经有“敌人”领先了米国，所以米国要“采取前所未有的大胆举措促进5G发展”！这个“敌人”是谁，其实大家都心知肚明。





二、米国也要动用国家力量，通过庞大的国家计划，来加快5G发展！





综合这两点信息，咱们可以得出一个结论：米国已经带头打响一场5G“军备竞赛”！













5G为什么重要？我们来看看，5G要满足的三个场景：





1、增强型移动宽带(Enhance Mobile Broadband，简称eMBB)－－更快，更更快！

2、海量物联网通信 (Massive Machine Type Communication，简称mMTC)－－万物互联的物联网

3、超可靠和低延时通 (Ultra Reliable & Low Latency Communication，简称uRLLC)－－工业自动化，自动驾驶





也就是说，5G不只是秒秒钟下完一部电影这么简单了，还意味着机器将更加的自动化，什么虚拟现实，物联网，人工智能，智慧城市等等一系列操作，有了更强大的5G以后，都将迎来广阔的应用空间。





从我们身边的每一件物体变得智能化，到无人驾驶汽车解放双手，再到VR和AR爆发出虚拟和现实交融的魔力，5G将渗透进我们生活的方方面面，让我们生活的便利性和丰富性飞升到一个难以想象的层面。





关于5G究竟有多么重要，高通CEO莫仑科夫这么说，“5G是一种全新的网络，它能为大量设备提供支持。5G的诞生与电力或汽车同等重要，它将对经济和社会产生深远影响。”





2G~4G时代，因为话语权的缺失，全球移动设备商，在高速成长的背后，本质都是在支付着米国高通巨额的保护费——因为高通对于通讯标准的算法专利，导致每一部手机，都要以5%~10%的费用，支付高通专利费。而去年的中兴事件，更是进一步让大家看到——缺失核心技术话语权，就谈不上发展甚至谈不上国家安全。





为此，中国在3G和4G时代不计成本的投入、发展国产技术，终于在5G时代，迎来收获，中国率先拿到了5G这张船票，实现了对米国的反超！





华为搞5G，已经投下了6亿美金，已在6座城市建立起5G的基站，使用者就包括北京大兴。我国制造2025，5G技能正是关键目标之一，为推进5G技能的进步，发改委已出台了占用频率头三年可免税，后三年逐步到位的优惠政策













业界基本已经达成共识，5G将带来一次全面的技术革命。而如果熟悉近代史的朋友会知道。





1785年，英国人瓦特改良蒸汽机，开启第一次工业革命，而作为发源地，英国成为了日不落帝国；

1866年，德国人西门子制成了发电机，开启第二次工业革命，而德国、日本就此崛起；

20世纪四五十年代，在二战后米国领导第三次科技革命，也让米国成为世界唯一的霸主；





而以目前的推测，2020年，5G的全面商用，将开启第四次科技革命，我们将有机会亲历历史的发生，而这也是中国百年一遇的历史性机会！













川谱的讲话，明确代表着5G的军备竞赛的展开，而随着米国国家财政的介入，5G的竞赛将进入终局前的白热化阶段。去年一年，华为为了研发5G，投入接近8个亿，中国拼尽十年，终于掌握了开启未来科技革命的钥匙，我们所占据的优势和先发资源，更不会就此拱手让人。





可以预期的是，我国政府接下来很可能出台一系列的政策，继续加快5G的发展，保住在5G领域的领先优势！而随着投入的加大，以及全球更多玩家的入局，因为中国在5G领域的专利卡位，全世界的资本进场越多，中国企业获得的订单也会越多！





毫无疑问的是——5G对于中国将是一次强烈至引导变局的科技革命，也将是近年来最重要的技术争锋。而在这种背景下，政策利好预期、资本入场预期、订单预期都会牵动二级市场的每一根汗毛。





5G对于资本市场而言，很可能将是贯穿这一轮牛市，最重要的主线行情，甚至没有之一。



