又是逼空走势，今天一天直接修复了量价背离的状态。A股走出强势逼空，和消息面有直接的原因。





周末几大利好齐聚，一个是证监会周六凌晨发布科创板细则。对于科创板来说，解读已经很多，大家可能关注更多的是门槛和交易制度，我们简单说一下，对于交易制度改革，我们认为不是最迫切的，科创板首先重要的是开通，要完成对优质创业型企业的融资服务，来吧更多的优质企业留在国内，这一点很重要。而从资本市场改革的角度出发，注册制和退市机制远比交易制度更重要。因为前者是市场参与者与市场主体之间的公平，后者是参与者之间的公平。后者不公平顶多是赚多赚少，前者不公平则会造成各种无端踩雷和更严重的问题。





至于50万的门槛，诚然将很多投资者拒之门外，但是我们认为这更意味着一旦科创板爆炒，那么A股的影子股、创投类企业一定会有巨大的机会。那么科创板会被爆炒吗？





我们认为第一批应该说是毫无意外的，同时，科创板这事儿，更重要的是时间。周六凌晨发布，几乎就是一个字——急！科创板从立项到发布细则，用时只有116天，从征求意见稿到正式稿出台只有31天，并且火急火燎的赶在两会前公布。可以明显看到监管部门的重视和急迫的态度。





对于科创板而言，我们之前做过解读，只说几点。第一，因为政治任务不容忽视，首批上市的一定都是最精挑细选的公司，这些公司必然遭受爆炒。第二，从中期方向看科创板想要搞好最重要的估值对标就是A股主板。第三，因为大boss牵头所以科创板又必须搞好。第四，科创板必须搞好，科创板对标的是主板，因此按照逻辑而言，主板不能下跌





因此，快速推出科创板细则，本身就是对A股最大的利好。





另一个是新闻联播，周末连续两天点名A股，这样算来，一个月里A股上了四次新闻联播，比过去四年的总和还要多。国家机器运转起来了，前所未有的资源支持，这也是一个利好。





最后，就是两会开幕，A股正式进入两会时间窗口。比如碧水源这种环保预期支持的品种，早盘走出强势拉升。两会历来是A股最重要最重量级的每年上演题材盛宴的窗口。





三重利好支持下，A股再一次全面引爆。我们还是再一次给大家强调，牛市已经来临，即便接下来进入调整窗口，也是牛市回调，敢跌敢买！再犹豫就只能吃骨头了





至于目前市场，我们认为继续追高的难度开始加大。而低位的环保、有色、机械都开始纷纷启动！！！布局低位补涨品种，是接下来投资者应该最迫切关注的议题。



