7月26日，水星又一次闯入了我们的视野，理由依旧是逆行。众所周知，水逆会影响到感情运势，所以从7月末开始，我们会迎来容易发生感情危机的一个月，争吵、分手、前任联络、爱而不得，有太多能够让我们感受到感情伤害的因素被安排。





早在一周之前，很多人纷纷开启了水逆背锅模式，还是说一下哪些生肖的感情会容易受到影响，又有何防范方法。





(一)容易争执或分手的生肖





NO.1生肖鸡





暧昧、竞争者破坏关系





本月整体运势不稳，事业领域会遭遇到不利的因素，好在有贵人伸出援助之手，又多得同事和周围人的帮助，但是财运上就容易出现一些问题，很多钱财会流入朋友之手，不利于聚财。生活中的琐事会影响到情绪，进而导致感情出现波折、反复。





【单身者】身边会出现吸引你目光的异性，似乎对方对你也是格外的关注，但是你们的关系就是处于忽近忽远的状态。你永远也无法想象到对方对你的下一个回应会让你甜蜜还是心痛。短时间你们可能都要维持这种暧昧的关系，难以获得实质性进展。





【恋爱中的人】容易因小事发生争执，或者是有某些因为情绪造成的误会，建议放下自己的“偏见”，好好审视一下你们的关系，想一想自己是否应该做一些改变来促使关系转向良性发展。另外，你们身边出现了不良诱惑，多与另一半沟通，分享彼此的生活与想法，调整生活的步调。如果不能够积极面对，你们的感情将面临很大的威胁。





防范方法：注意和他人之间的界限，不将琐事中的情绪带入关系之中。





NO.2生肖猴





误会分歧、感情波动





本月整体运势稳定，事业上的好运让你近期心情很是不错，加上有很多朋友给你的生活各方面提供帮助和支持，给事业发展带来了新的发展机会，可做小尝试，财运尚可，投资、与人合作之前做好计划就不容易出现问题。但是感情方面就不似这般美好了。





【单身者】近期对于爱情的渴望加深，但没有心仪对象的难以碰到志同道合的异性，已有心仪对象的关系很难进一步发展，建议稍微放缓步调，调整心理状态。部分有可能会陷入暧昧关系，记得多留心观察你们之间的矛盾与阻碍，不要不顾一切的投入其中。





【恋爱中的人】不要把全部的心思放在打拼你们“美好的未来”上，多想想这是不是对方想要的。这个月可能有很多时候，你会忽视对方的情绪，造成隐形伤害。借着这个机会你可以反思一下，多和对方分享自己的感受，讨论你们间存在的问题，试着去了解对方的想法，而不是一味的指责对方，以免给关系带来不可挽回的破坏。





防范方法：不要把全部的注意力都放在自己身上，有时候对方给你的反馈会让你更开心。





(二)容易遇到烂桃花的生肖





上榜生肖：生肖猪





本月运势并不平稳，多有小人干扰生活。事业领域，有机会寻得重要依靠，要多和上司长辈打好关系，有机会得到实际权力。财运方面，因为求财欲望不强，动力不足，也会有不小的危机和挑战。大部分人会将生活的重心转移到事业领域，而忽略了对于伴侣的关注，以为稳定的关系不会出现波澜。





【单身者】近期虽然有桃花运势，但是您们之间的关系很难有实质性地发展。有可能你遇到了一个人，被他深深地吸引，却不敢将自己的心意告知，又或者巨大的差距让你望而却步，却又心有不甘就此放手，好好想一想，你的心会告诉你你要怎么做。也有可能你开始了一段情愫，对方的言行撩拨着你的心，却没有进一步的行动，还是静下心来享受单身的时光吧。





【恋爱中的人】你们的关系目前看来还是十分稳定的，建议多想想与另一半的美好过往，结伴一起去体验新鲜的事物，你会发现对方仍旧是那个让你心动的人。





防范方法：注意交往过程中的小摩擦，不要认为现在的关系理所应当。





(三)容易有感情烦恼的生肖





上榜生肖：生肖兔





本月压力颇大，运势被困，难以突破。工作上，自制力高，有望升职，但也同时意味着任务较重，压力很大。财运收入水平稳中有升，投资方面宜审慎。生活中不如意的事情不少，感情方面同样如此。





【单身者】被追求、被示好、被仰慕的状况时有发生，桃花虽然看似不少，但是容易犹豫不决，建议选择自己喜欢的那个尝试发展，若在关系中周旋，容易导致错失良机。





【恋爱中的人】有伴侣的人容易产生误会分歧，使得恋情波动反复，如果你真的不留恋这段关系了，结束也是一个选择。这也是一个很好的考验关系的时机，梳理你们之间存在的问题，认真思考是否真的想要和彼此长久相伴。防范方法：保持良好的互动与沟通，分享彼此的心思，多制造浪漫的氛围，为关系升温。



