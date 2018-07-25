一、沙发





如果没有很大的空间限制，建议选择环绕形的组合沙发，弓朝内曲弯，成凝聚不散之态，有利于藏风聚气。家居中客厅沙发向内环抱，会增强亲人之间或主客之间的亲密感，营造和谐、融洽、舒适、温馨的气氛。沙发茶具摆放宜满足“曲折有情”原则，如果沙发是一条直线的话，家人坐在一起没有收拢感、团聚感和凝聚感，主客相对而坐没有亲切感，都是不好的风水格局带来的影响。





可以选择搭配一些高于沙发的大型家具和高大植物。“山高水低”，高的家具为山，低的家具为水，用高低来搭配，会达到“山环水抱”的格局，增强气势。





另外，也可以打造以沙发为山、以电视、音响为水的格局。沙发要高于、电视、音响，沙发后不能有空隙，必须紧靠墙壁（主沙发）。此格局会形成“有靠山”的局势。电视、音响摆放要呈内环形，不要依对面墙直线摆放，呈“百鸟朝凤”之状为宜。

二、书桌





很多人碍于家里空间限制，可能不会专门设置书房，但是家里一定会有书桌，供工作、阅读之用。学习空间最能够体现主人的个性和内涵，需要雅典、宁静的气氛。





总体上来讲，木质的书桌适合更多人选择，不宜选择金质、石质材料的书桌书柜。摆放在光线充足、空气清新的地方，最好在屋角，靠近墙（最好是两面，一面也可），座椅背靠在墙上，桌前有一个比较空阔的空间，会让人胸襟开阔。切忌将书桌放在房中间，这样摆放，相当于摆放在孤独空亡位，暗示“四面无靠”、“一无所获”，大忌。





另外，书桌上方不能有横梁压着，暗示有志难伸，有潜力无法发挥，也不能冲着房内或房外的尖角，“尖角煞”不吉。不能对着门摆放，书桌放在门边，容易使人心神不宁、分散注意力，同样也要避开窗子，宜静不宜动。





如果房屋中考虑放置书柜，摆放应该配合书桌，宜放置在左手边，文昌位。





三、睡床





据统计，世界上大概有三分之一的成年人被失眠困扰着，选择好的睡床，放在合适的位置上，变得相当重要。古代的架子床，就很有利于休息、睡眠，睡床高大，四面精雕“四柱”，围栏的设计，能让人安然入睡。“藏锋聚气”，有利于健康运势。





睡床不可靠窗，这样规划安排的话，会使人神经衰弱，时常会有头痛的现象。光线太强烈，声音嘈杂，无相气场投入，都会扰乱睡眠品质，影响人的健康。床头应该靠置墙面。避免门冲床，“冲煞”，床不能正面安置在进门的直线上，不是说进门看见床尾。床铺上方不能有横梁，是大凶的格局规划，这样布局会影响到人的精神。可移开床或者用木板将整个天花板拉平，遮盖横梁的凸出现象，或在床头摆放床头柜，延伸拉开亦吉。另外，也不可设置在楼梯下方，斜面往下压的气场会影响健康运势和人缘运势。





睡床45度线中一定要有门或窗户的规划，这样才能让人有自然的新陈代谢能量。





另外，睡床不可以正对镜子，床头边柜的设计要避免有直角，床铺不能倒睡。





四、鞋柜





风水学上认为，鞋子穿上街的时候，会带上金、木、水、火、土五行的气回来，而且不同的人会带回不同的气，比较杂乱。如果出门回来鞋子杂乱摆放在大门处，“不好的气”会影响家人的运程。另外，很多女性会买各式各样、各种颜色的鞋子，方便搭配衣服，甚至放在卧室，是不适合风水原理的。所以家里安置鞋柜就是很必要的。鞋子放到鞋柜里面，磁场无法释放，能够很好的解决这一问题。住宅大门面对走廊的话，鞋柜还可以做“屏风”来用，阻挡外面的煞气从大门而进。





鞋柜最好选择多层设计的，风水学上来说，最好设置五层（最佳为一层放置五双鞋子），代表五行齐全，可少于五层，不可多于五层，象征“根基”稳固，有利于事业运势的发展。





鞋柜的摆放位置应该根据主人来选择，劳力谋生的可以放置在西北方，有利于事业发展，文职工作从业者可以摆放在东南方。另外，鞋柜的位置不可经常变换。