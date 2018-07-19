出生在农历几月的女人注定是福星？

文/易鑫老师

人生就像一个容器，里头的酸甜苦辣除了自己装进去的，天注定也占了很大的一部分。命理学上，人的出生时间在很大的程度上决定了他一生的轨迹和走向。

从农历出生月份上看哪些人生来就有过人福气，可以堪称为“福星”呢？看看有没有你吧！

农历三月

三月生人，气质高华，为人仗义有雄心，勇气可嘉信念强。从小就是个性格比较执拗的人，只要是他们决定要做的事情，几乎没有做不到的，人缘好，所以福气也很旺盛，他们一方有难，八方朋友支援，财路也会随着他们的年纪增长而越拓越宽。因此出生在农历三月的人，天生不会是个平凡的人，福星之命天注定。

农历六月

六月生人，开朗乐观，性格随和而有韧性，能以从容的心态笑对人生磨难辛苦，虽然他们的“事业格”不会天生就很旺，甚至有事业上的错误选择，但终究都能逢凶化吉，福气自来。哪怕事业再不顺心，他们也能得到贵人相助，破除压力，赶走烦恼，手头宽裕，不缺钱花，纵使生活甜苦相依，但到了中年后功德圆满，福禄寿三全，这正是天生的“福星”命。

农历八月

八月生人，性格仁善稳重，生来命中“金气”旺盛，与钱有缘，旺财带贵，一辈子下来很少有缺钱花的时候，不是家人倍加照顾，就是亲朋好友解囊相助，伸手得人助，困境有人扶，天生就是“得道者多助”的命运，注定为福星，若肯努力，必能富贵殷实一辈子。

农历十二月

十二月生人，是一年之中财运最好的人，瑞雪兆丰年，时节旺命运。此时出生的人福气极旺，命里水气极盛，主灾难化解，福缘相随不离身。成年后多数能成就大业，稳步发财，人生“钱途”无量，能在32-35岁这个人生的黄金时期发家致富，收获幸福，抱得佳人归，喜得贵子来。一辈子下来圆圆满满，财不缺，贵不缺，福星命运惹人羡。