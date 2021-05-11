东方卫视6位主持人参加上海前首富周正毅寿宴的事情引发广泛关注，这6位主持人中还包括了程雷。程雷可是备受上海观众喜爱的男主播，他曾被传称为东方卫视的台柱子。但让人意外的是这次程雷却翻车了。

周正毅可是一位有着劣迹史的富豪，周正毅曾两次入狱，去年才出狱。周正毅在自己60岁生日之际高调办了一场以不忘初心，回归本色为主题的生日宴，而程雷则上台发文说在上海滩不认识周正毅可不正常，周正毅认识他，说明他慢慢混得上档次了。

很多网友吐槽程雷等六位主持人是在拍富豪马屁，跟灰色富商相识说明程雷混得上档次了？程雷可是公众人物啊！他能够成为东方卫视的台面离不开观众的支持和台里的培养。很多网友表示不解程雷怎么会去参加这样的寿宴，还说出了这么谄媚的话？他难道是想捞金？

但据报道，程雷等6位主持人去参加寿宴并没有拿出场费。虽然如此，程雷等6人也还是因为自己的不当行为受到了处罚，一位被开除，程雷的工作被叫停了，他的事业编保住了，一年内只领最低工资。被暂停出镜，这对程雷来说可是一个重罚啊！

程雷已经49岁了，还获得过金话筒奖，如今工作却被叫停了。谁来接替程雷的工作呢？事已至此，程雷等人也该反思下自己。虽然事业受挫，但生活还得继续。程雷有一个幸福的家庭，他有一位小他18岁的娇妻，有一个可爱的儿子。

据报道，东方卫视的女主播陈辰是程雷的助理，女方比程雷小8岁。程雷和陈辰分手疑似跟女方家人反对有关。程雷和爱妻王萌萌也是同事。程雷和男星徐峥是大学同学。程雷经过多年打拼也积累了不少财富，他的生活条件还是不错的。沉淀下来，反思一下，对他也未必是坏事。你觉得呢？