加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：184,523,190
  • 关注人气：209,305
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

49岁程雷近况曝光，娶小18岁美女主播生一子，如今参加寿宴被处罚

(2021-05-11 13:46:56)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

东方卫视6位主持人参加上海前首富周正毅寿宴的事情引发广泛关注，这6位主持人中还包括了程雷。程雷可是备受上海观众喜爱的男主播，他曾被传称为东方卫视的台柱子。但让人意外的是这次程雷却翻车了。

49岁程雷近况曝光，娶小18岁美女主播生一子，如今参加寿宴被处罚

周正毅可是一位有着劣迹史的富豪，周正毅曾两次入狱，去年才出狱。周正毅在自己60岁生日之际高调办了一场以不忘初心，回归本色为主题的生日宴，而程雷则上台发文说在上海滩不认识周正毅可不正常，周正毅认识他，说明他慢慢混得上档次了。

49岁程雷近况曝光，娶小18岁美女主播生一子，如今参加寿宴被处罚

很多网友吐槽程雷等六位主持人是在拍富豪马屁，跟灰色富商相识说明程雷混得上档次了？程雷可是公众人物啊！他能够成为东方卫视的台面离不开观众的支持和台里的培养。很多网友表示不解程雷怎么会去参加这样的寿宴，还说出了这么谄媚的话？他难道是想捞金？

49岁程雷近况曝光，娶小18岁美女主播生一子，如今参加寿宴被处罚

但据报道，程雷等6位主持人去参加寿宴并没有拿出场费。虽然如此，程雷等6人也还是因为自己的不当行为受到了处罚，一位被开除，程雷的工作被叫停了，他的事业编保住了，一年内只领最低工资。被暂停出镜，这对程雷来说可是一个重罚啊！

49岁程雷近况曝光，娶小18岁美女主播生一子，如今参加寿宴被处罚

程雷已经49岁了，还获得过金话筒奖，如今工作却被叫停了。谁来接替程雷的工作呢？事已至此，程雷等人也该反思下自己。虽然事业受挫，但生活还得继续。程雷有一个幸福的家庭，他有一位小他18岁的娇妻，有一个可爱的儿子。

49岁程雷近况曝光，娶小18岁美女主播生一子，如今参加寿宴被处罚

 

据报道，东方卫视的女主播陈辰是程雷的助理，女方比程雷小8岁。程雷和陈辰分手疑似跟女方家人反对有关。程雷和爱妻王萌萌也是同事。程雷和男星徐峥是大学同学。程雷经过多年打拼也积累了不少财富，他的生活条件还是不错的。沉淀下来，反思一下，对他也未必是坏事。你觉得呢？

我的更多文章：
买二手油罐车要办哪些过户手续？过户费用要多少？
买二手油罐车要办哪些过户手续？过户费用要多少？
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
二手油罐车要多少钱？2020年5吨8吨10吨二手油罐车最新报价
二手油罐车要多少钱？2020年5吨8吨10吨二手油罐车最新报价
怎样选购油罐车？油罐车的价格，油罐车上户挂靠，油罐车保险
怎样选购油罐车？油罐车的价格，油罐车上户挂靠，油罐车保险
二手油罐车要多少钱？2020年二手油罐车转让报价|洒水车|垃圾车|油罐车|加油车|吸粪车-程力专汽
二手油罐车要多少钱？2020年二手油罐车转让报价|洒水车|垃圾车|油罐车|加油车|吸粪车-程力专汽
二手油罐车大概需要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些问题？
二手油罐车大概需要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些问题？
30吨解放油罐车图片视频价格_5吨东风油罐车油罐-铝合金油罐车转让
30吨解放油罐车图片视频价格_5吨东风油罐车油罐-铝合金油罐车转让
二手油罐车转让,二手油罐车价格,半挂油罐车,油罐车转让报价
二手油罐车转让,二手油罐车价格,半挂油罐车,油罐车转让报价

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇64岁潘长江晚节不保！4月份直播带货卖8000万，卖假酒被骂不要脸
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有