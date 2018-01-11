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古典占星师解读星盘，主要内容是判断人生事项的好坏，或是以行星及其力量来判断吉凶，这对许多现代人来说，不太能接受。当我们谈到好与坏，背后其实有重要 的价值判断与哲学观点：究竟怎么样的人生状态，才真的算好或是坏？有没有哪些状况只是表面上的好坏而已？这些好与坏的生命事项，是否真的会影响我们获得幸 福的能力？占星师该如何将这些价值观运用在咨询内容中？如果占星师无法理清这些价值观，就很难与你想帮助的人建立起连结。

有两种广义的观点，去界定人生的好坏。第一种是较为“世俗”的角度——亚里士多德学派，第二种是较为“精神性”的角度——斯多葛学派。在后续的文章中，我将会继续讨论如何在咨询中应用这些观点。





1.运作良好的特质与行星的状态

古典哲学家用了一些常见的方法，界定什么状态是好的，而且有些人认为，好的特质等同于某些事物。以下就是一般评价认为是好的特质：

清楚明白的

有秩序的有一致性的

专心的

生活平衡

请注意，上述特质并非从道德角度去评断好的行为标准。它们只是显示了人生状态是否运作得当，所以它们的相反词，就是运作不良的状态：含糊不清的、无秩序 的、不一致的、心不在焉、不平衡。在此观点之下，古典文献也依据这些评价， 判断行星是否处在好或坏的状态，是否在力量强或弱的位置。所以，当我们判读星盘时，可以依此判断行星的运作好坏，以帮助我们确认当事人或某件事，所呈现的 状态是具有持续性的、顺利的、有帮助的，或是不受控制的、极端的……等等。

以下的表格，以几项行星典型的运作状态，说明所对应的好坏特质：

运作良好运作不良









与ASC形成相位(Configured)与ASC的位置为不合意(Aversion)能沟通，具有管理能力，能被注意到不受注意，或者缺乏沟通在始宫(Angular)与续宫(Succeedent)在果宫(Cadent)耀眼或有力卑微或无力与吉星(Aspected by benefics)形成相位与凶星(Aspected by malefics)形成相位能保持平衡，持续成长遭遇极端状况在庙宫(Domicile)在陷宫(Detriment)处于整合一体的状态，具有主导与主控的位置处在难以整合、格格不入的状态在旺宫(Exaltation)在弱宫(Fall)在显著的位置，且有自信低微、受忍视、逐渐消失不受太阳焦伤(Freeofthesun)受太阳焦伤(Combustion)可以不受影响地运作，可以看得见被压制、摧毁在任何一种必然尊贵(Inanydignity)外来的(Peregrine)有归属感的位置，能够运用自己的资源没有归属感，必须依赖外来的资源顺行(Direct)逆行(Retrograde)向前运行、持续性、开放反复、绕远路、隐藏动机





你可以把上述的概念想象成：每个行星都想把自己的工作做好，因此它们必须主管自己的宫位、要站出来让自己受瞩目、要有主导权与能力、在规划好的行程上向前 进……等。但是，如果行星运作不良，它就会受阻碍，多数的情况下，运作不良的位置会带来一般认为不好的事件（或者会阻碍好事件的发生），之后我会针对这个 部分再继续说明。我的重点是，这些行星的状态反应了真实人生经验，在生活中，我们觉得好的状态，就是当我们自觉有能力、受到瞩目、被肯定，而且能持续往前 进；反之，当我们生病、不被注意、受忽视、位置低微无力、没有安全感、无法以自己想要的方式沟通表达，就会觉得生活有些不对劲。这些行星的运作状态，就是 在反映前述的人生经验，我们应该欣然接受这些星象的字汇，因为它能帮助我们理解星盘，且更为贴切地形容我们的人生。









以下的分类提到吉星与凶星的观念。吉星，指的是某些行星自然就能显现以下特质——耐性、亲切、乐于助人、平衡、成长、有趣、让事情较为轻松简单。凶星则显 得较为极端，显现运作较为困难的事情——障碍、冲力、不平衡或极端、负担、让事情变得认真严肃、危险。当然，这些形容词非常简略与抽象，更进一步来看，一 个凶星如果在良好的行星状态下，可以运作得非常好，反而显现出具有领导力、有优越的技能、具有权威：一个吉星在不好的行星状态下，则会变得懒惰、反覆不 定、肤浅……等等。这些星象词汇可以帮助我们从星盘的征象，类化成为人生的状态。

吉星：太阳、月亮、木星、金星

凶星：土星、火星









2.价值观与宫位

另一个重要的判断为宫位的判读。宫位的基本意义是描绘了我称为“一般普世”的价值观：人们会在这些宫位得到一般所认知好事与坏事的经验，也因此得到世俗所认知的幸福与不幸福的人生。

你可以看看以下的图，它代表一般传统的定义。如果我们从第一宫开始，以逆时钟的方向依序往下看，会看到宫位内所代表的事物，是我们一般所认知、或好或坏的 事项，例如：健康与人生、资产、家庭、娱乐、亲密关系、灵性精神、名望、事业、朋友等。但是我们也同时看到有些宫位涵盖一些世俗所认为“不好”的或“有 害”的事项，例如：被奴役与生病、争论或斗争、死亡、恐惧、敌人、忧伤。这些宫位称为“与ASC(上升星座）的关系为不合意的位置”。

我们诠释宫位时，特别会以主管此宫位的宫主星，与落在此宫位内的行星，以及这些行星的运作状态作判断。我们会以以下的标准，去评估幸福或不幸福的结果：是 否有凶星落在第五宫，或第五宫主星是否在运作不良的状态下？这些征象将显示当事人的子女会有困难的情况——这就是一般称为的凶象。是否有吉星落在第十一宫 内、而且是在运作良好的状态下？这些征象则显示世俗所喜欢的交友状况——持续的友谊、结识优秀的朋友……等。





这个方法也可以帮助我们了解人们一般的人生经验。在此，我还没提到预测的技巧，也还没讨论到处理困境时的咨询策略，但是占星师开始要进行这些工作之前，我 们必须先向当事人阐述一般好与坏的生活经验，才能与人们建立起连结。许多现代占星师会试着避免去讨论坏事（无论是运作不良的坏事，或是道德上的坏事）。但 是我常遇到客户其实很感谢占星师，能坦诚点出他们人生经验中所有好与坏的各种面向；更常见的是，客户对于自己的命运早已了然于胸，他们其实只是希望透过占 星的角度，来证实这些生命经验。





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个人介绍

古占与现占结合的实战派占星师。

曾于英国伦敦占星学院和塔罗协会进修过占卜。

主张正能量进化占星学。认为星星有帮助指引人们的能量。

咨询至今已看盘超过千例。收到的客户反馈数量庞大。

讲盘风格主张温暖实际，从星盘出发给予每位客户最需要的建议和指引。

如果你愿意相信，那么请把手伸给我，我一定让你体会到占星的神奇。

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