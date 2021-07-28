沪指探底回升，创业板还反弹了。市场在连续两天大幅度下挫之后展开了第一轮日内级别的反弹，并不算强势。但简单粗暴的认为第一轮集中杀跌可能结束了。





导致本轮调整的原因很多。





1、A股回调在技术上明显是在释放市场此前一直处于横盘震荡格局，技术上见过很多，不赘述了。





2、上周末中办、国办印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，持续规范校外培训，在美上市的教育相关中概股出现大幅下挫，进而影响到港股教育板块以及A股相关板块个股，成为市场走弱的导火索。





3、管理层印发《关于落实网络餐饮平台责任切实维护外卖送餐员权益的指导意见》，加上之前对互联网平台垄断行为进行处罚，加强互联网平台监管力度不断加大，中长期有助于维护市场健康，但短期对中大型互联网平台公司以及相关外卖等行业带来较大冲击。





4、对房地产的调控持续。上海楼市调控再度升级，上调房贷利率，并将住房赠与纳入限购，5年内仍计入赠与人住房套数，受赠人应符合国家和上海限购政策。加上此前对房地产的“三条红线”，强化房地产融资监管，使得地产板块仍面临较大压力。





5、机构调仓压力加大。由于国内机构在港股市场上都有较多布局，港股教育相关板块的调整将带来国内机构的调仓。加上之前基金二季报已经披露完毕，机构调仓意愿较强。此前机构仓位较重、估值偏高的行业面临较大的调仓压力，譬如医药、食品饮料等等。





6、中美天津会谈未有明显成果。7月底，外交部副部长同美国常务副国务卿在天津举行会谈，会谈未见明显成果。





上述原因的共振，最终导致了市场连续的下挫，但其实对于很多朋友而言，并不理解这个级别的消息因素为什么会引发市场如此规模的反应。





从根本上说，大家要注意到在百年大庆之后，很多政策都有加速、加码推进的迹象。总的来说，我们套用总设计师的话，这是从【允许少部分人先富起来】，向【实现共同富裕】的一个过渡。





从前【我们为了实现先富起来】，选择性的牺牲了一部分问题，比如环境，比如容忍了地产的野蛮生长和地方政府债务以及对于土地财政的畸形依赖。容忍了资本实现了某种程度的原始积累，垄断和肆意生长。容忍了事实上的贫富差距扩大。





但在去年以来，政策开始明显的过渡到【实现共同富裕】的阶段，其标志性的信号，是针对阿里巴巴的一系列垄断调查。但这个信号在当时被杰克马的讲话事件给稀释了。





但随着此次针对教育领域的重拳出击，市场开始意识到决策层的决心。





而结合近期从阿里、腾讯、到此次教育领域，以及针对外卖平台的一系列表态可以看到，第二阶段的政策明显要开始提速，对前期的容忍做出调整，且力度很大。更清晰地就是对应碳中和、反垄断、反腐败、压制地产和地方政府的杠杆、提高居民可支配收入（降低教育、医疗、住房等刚性支出）；同时大力支持高端制造业（发展战略新兴产业）、扶持中小微企业（保就业、保民生）。





所以，从这个层面上讲，市场为什么反应剧烈？更深层的理解可以分三个方面。





第一，去年以来的政策转向被市场忽视了。

第二，新的政策基调下，地方政府财政、房地产产业、居民可支配收入的一系列调整会全局性的影响现阶段的产业格局。

第三，相对西方的路线调整出现并加速，这让更加熟悉西方游戏体系的资金感到了不适应。





第三点最典型的体现，就是北向资金同步出现大幅净流出，调仓力度加大。7月26日北向资金单日净流出128.02亿元，单日净卖出额创下近1年新高，而7月27日也有超40亿元净卖出。虽然相比于其上万亿的持仓市值来看，净卖出规模并不算太大，但其大幅净卖出背后，仍然反映了当时的资金情绪。





基于上述原因，我们认为市场短期调整过深之后，会有震荡反弹，但为了适应新的政策体系（和观察是否真的存在方向的微调），后续的宽幅震荡周期可能会拉长。





但需要明确注意几点





第一，新的政策阶段，体现的是我国与西方根本性的不同，是路线的分歧，也是我们在前进中的必然方向，决策层敢于抛却全球金融和经济体系中掌握话语权的西方体系，是真正意义上的不忘初心，足以令人感动。





第二，新的路线上没有先行者的石头让我们摸着过河了，中国在开创历史，但也存在着更多的困难。这会造成一个最直观的的结果——对于熟悉了西方游戏规则的资金，如何让他们相信中国的新模式？





第三，“剧烈反应原因”中提到的第二点，会极大地在新的领域激发出中国经济新的活力。对于市场来说，将是一场巨大的机会。反映在盘面上，过去两天“实业兴邦”型品种的上涨，就是一定程度的反应。





其实包括这几天的强势品种，大家能够看到，市场在结构性的题材上仍然保持了极强的抗风险能力。这本质上就是人气的体现。我们一直说这一轮牛市是震荡上行，是结构性牛市。那么就要摒弃一荣俱荣的想法。同样的，对于非系统性风险造成的短期下跌也要有更高的韧性。





非要下一个结论的话，A股的大跌并不可怕，我们只是出于一个重大的历史转折点的窗口中。市场、资金和投资者，都在有意或者无意的适应和感受新的市场环境，未来可期。