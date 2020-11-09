两市成交过5000亿，用了1小时9分钟，今天终于放量，要突破万亿成交了！创业板、沪指早盘纷纷击破关键压力位，而深成指，则在早盘刷新了2015年7月以来的新高。指数层面的突破对于人气的提振是决定性的。而长远一点看，成交量又与券商是相辅相成的，量能起来了，券商就得涨；券商一涨，更带动人气提升、量能放大。





券商早盘大涨，广发证券、中金公司带头涨停，东方财富、国联证券、中信建投等大涨！我们一直讲，券商是市场的关键标杆，券商能够启动，才是大行情能够延续的关键。继续看好科技股、消费和券商。





导致市场大涨的原因，还是要看周末的消息。周末最大的利好，很多人说是拜登的当选。当然了，睡王当选意味着美国政策的不可预知程度将极大地收敛。





大洋彼岸的搅屎棍败选下台，全球市场一片涨声，这就是人心所向。先不管新上来的怎么样，送走一个不靠谱的，满嘴跑火车的，到处搞事，不讲信用和规则的，这就是全世界最大的利好。即便中美关系维持现状，在减小预期波动的情况下，也是好事。往大了说，四年前我们讲过——特朗普的当选实质上是美国霸权黄昏的一个侧影。而今天随着特的出局，A股的暴涨是否可以理解资本开始收割胜利果实？





但相比于大洋彼岸，我认为周末更大的利好其实是深深房A的复牌。这个当年因为恒大借壳而遭遇停牌的公司，经历了史无前例的四年停牌之后，终于复牌。并且宣告终止重组





再次之前，恒大还因为内部邮件的问题被直指以资金链断裂为要挟要求地方政府加速对于借壳上市的审批 。因此，此次明确的重组终止信号至少说明了两点 ：





第一，先有蚂蚁叫停上市，今天又爆出恒大四年借壳无果，决策层这是告诉大家，股市不是权贵提款机，某些人想借助资本市场成就巨无霸，已经行不通了！





第二，深圳的一系列地产政策，以及此次恒大的重组终止，明确意味着房地产政策的转向是不可逆的





而后者，尤其是后者，意味着一个老生常谈——地产的资金池属性将逐渐被淡化，而目前看唯一能够接力地产的新市场，就是股市。





眼下，外部、内部环境逐步出清，国内G端所一直按住不放的主动调控手段，也开始释放预期。周末我们给大家讲，一个跨年的“暖冬行情”可能真的就此展开。