沪指早盘保持弱势震荡格局。横向对比基本上是低配版的周二行情。从盘面上看整个沪指量能基本保持一致，两市67家涨停，涨停板数量有所增加，但是整体盘面上看，没有亮眼的品种出现。





其实昨夜消息公布出来，让资金对于今天的行情还是有所期待的，毕竟20家券商公布的三月份业绩太过于亮眼。华泰证券母公司净利15.76亿，环比增逾2倍；太平洋母公司净利2.27亿，环比增156%；中信建投母公司净利8.37亿，环比增逾1倍；中信证券母公司净利13.85亿，环比增70%；中国银河母公司净利6.26亿，环比增68%；广发证券母公司净利7.85亿，环比增近6成。扫了一眼，基本上大券商的业绩增速都在60%以上，还是非常可观的。





但早盘反手就是一个领跌。实际上近期大家如果注意一下，几个重要的利好爆出来，最终都成了资金玩跑得快的发令枪——格力的股权转让第二天，开板巨量；券商发了业绩，次日领跌；化工大范围减产刚出，次日高分化。





而且关键大家如果分析一下，这几个消息都是非常有料的中线逻辑。券商是什么？券商最大的逻辑就是牛市本身，只要还坚定看牛市，那么券商股的业绩放量就必然没有结束，况且下半年还有科创板，券商2%~5%的跟投，再加上6%~8%的保荐费，业绩只能更好看。





格力是什么？昨天咱们讲了，大股东退出等于珠海国资委和格力管理层的拉锯战最终以后者完胜告终，这算是整个国资改革的一个重要推进，包括这几天上涨的汽车板块其实顺应的也是国资改革的大逻辑。只不过相比于格力电器的大白马属性，一汽夏利这种三块钱的票连续涨停，游资的味道就浓太多了。





而化工品这事儿这几天和相关领域的朋友交流了一下观点，这一波化工的整顿才刚刚开始，目前和老美谈了6个炼化的大项目即将投产，整个化工行业的整合很可能会迎来加速。





所以，其实大家看看近期的市场热点。不管是化工、格力带动的混改预期，还是券商，都是大逻辑，可惜没有一个走出长牛，都是一手好牌打到稀烂。





为什么这样？我们之前讲过一些问题，单核心的成因，只能说市场熊怕了，所以很多基金经理都是熊市思维。涨一点就害怕，跌一跌才踏实。但这种思维惯性最终会被改变。牛市不管你信或者不信已经来了，而且就站在那，牛市最终会改变一切投资思维，而一旦改变，A股的主升浪将启动得更加猛烈。



