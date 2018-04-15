周末，三大重磅炸弹引爆，两件国内的，一件海外的。我们先说别人院子里的事儿。



美国终于对叙利亚发动空袭！



上周我们在文章里和大家讲过，不要低估了特朗普，看似是狂人是疯子，但是这却是美国近几十年少有的不慕虚名而图实利的总统。往往是这种人，最容易不顾一切的干出最超出想象的动作。



美国最终空袭叙利亚。这个问题的复杂程度很可能超出很多朋友的想象。之所以复杂，是因为这个 叙利亚，是苏联解体后，北约不断蚕食之下，俄罗斯在中东地区保存的最后一块桥头堡 。这是普京的老本儿，也是俄罗斯在中东的底线。



这个问题的复杂的另外一个问题是，普京和俄罗斯，目前可以说面临着前所未有的挑战。为什么？因为普京素来以“谁惹我我打谁”的形象著称于世。而这个横跨亚欧大陆的最大帝国， 从沙俄时代开始，维持国内安定和凝聚力的最大秘诀就是依靠强硬领导人的形象 ，从沙皇，到前苏联领导人再到普京。每一次国家出现重大动荡往往是因为集权遭遇质疑。



过去20年，俄罗斯就打了好几场战争。格鲁吉亚不服，打格鲁吉亚；乌克兰不服，吞并克里米亚；叙利亚有麻烦，战斗机过去一顿炸……兵行险棋、剑走偏锋，一直是他的喜好。但是大家也要注意到，俄罗斯从来没有与美国进行过正面接触，即使在叙利亚前线，双方战机出动前，一般都要相互告知的。炸弹不长眼睛，万一炸死了对方的人，场面就不好收拾了。现在，川普打破了平衡， 普京如果忍下这一回，意味着强人形象必然将大打折扣，这很可能将会由外及内的影响俄罗斯的现状 。而关键是，普京会在俄罗斯经济刚刚呈现好转的背景下，贸然开启一场与美国的正面冲突吗？



这个问题的第三个复杂点就是在于 叙利亚——俄罗斯在叙利亚的付出太高了。 为掌控了叙利亚局势，俄罗斯一架战斗机被土耳其干掉，一架战斗机被反对派击落，还有大量军人或事故或其他原因身亡。现在，如果普京吃下这枚被打掉的牙，等于将局势的主动权拱手让给美国，俄罗斯人能不能答应？



所以这三个问题摆在整个中东局势上面，意 味着叙利亚问题的重燃，将是整个周末消息面最大的一次震动 。您要问影响如何？我们只说两点。



第一，对于相关板块来说是重大利好！ 下周一定会有集中表现，这是我们在本周福利给大家关注的一个重点。



第二，对于中国来说，对于中国经济来说，真心未必是坏事！ 上一次美国重心刚刚放到亚洲，911将整个美国的视线调集到中东整整十年，我们才得以抓紧时间快速发展。而眼下，若普京真的在叙利亚与特朗普展开局部摩擦，恐怕将是中国的重大历史机遇！明白这一点的话，下周市场的走势，反而非常值得期待！



而下周市场的关注重点，我们认为有两个板块方向同样值得关注，其一，市场目前关注非常强烈的首届数字中国峰会。而这个峰会的特殊性在于， 数字中国由“数字福建”演变而来，“数字福建”是主席当年主政福建时提出并实施的，当年主席亲自担任“数字福建”领导小组组长，目前市场也在期待，主席是否会最终出席。



其二是周末主席刚刚宣布的，海南作为自贸区的全面改革升级。针对这两个主题性的机会，我们已经在周末公众号中，为大家进行了深度解读，有兴趣的朋友， 关注永源财经公众号（HLC5678YC），回复关键词“策略”即可获取！



分享： 喜欢 0 赠金笔

加载中，请稍候......