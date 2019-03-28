昨天收盘博文《大盘开启3000点多空拉锯战》之中老万研判——“全天走势来看，今天盘中一度跌到了2987点低点，低于昨天的2988点，让投资者朋友瞬间又是捏了一把汗，所幸在权重蓝筹的护盘之下而没有继续下挫，反而是震荡上行而收复3000点，这样的走势表明短线3000点的多空主力拉锯战要开始了。”，今天早盘大盘验证了3000点的拉锯，跌至2991点之后重回3000点上方震荡，这种围绕3000点的拉锯震荡是本周的运行主基调，也会延续到四月初的行情之中。





本周初的两连阴大跌是美股的利空所致，基于此，很多投资者朋友又开始关心美股的走势了，隔夜美股开盘之后一轮下挫，让不少在看美股盘面的朋友惊吓不已，但是看盘还是要看全面，不能因为人家半场下跌就惊慌，这不，尾盘美股还不是V型反击向上了，当然，要看美股就要熬夜，在老万看来有些没必要，因为近期美股也持续是箱体震荡走势，上周五的大跌之后就持续十字星纠结震荡，说明目前美股还没有要改变震荡走势的迹象，既然如此，就不必过于惊慌美股的走势。





隔夜美股V型反转，虽然没有最终收涨，但也只是小跌，这对于今天A股来说并形成不了利空冲击，都说A股“跟跌不跟涨”，但是A股也不是啥跌都跟啊，只是极端的大跌走势才会如此，平常小跌小涨得，压根也无视人家，你太认真，反而就输了。







