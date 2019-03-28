3月20日早盘收盘博文《大盘降温动作仍会有所持续》之中老万研判——“今天早盘大盘一度在3099点就回落下探，比起昨天的3113点高点还差了一些，但是回落之后又上钩冲上了3100点上方，说明在大趋势方面，多头主力具有突破3月7日的3129点高点而刷新高的能力，只不过基于降温需求，短线这种震荡走势还会继续上演，既然要实现降温的目的，就会在3月余下交易日仍会有所持续，在不会很快结束的同时，多头主力更不会稍有回踩就启动轰隆隆的进攻，而是维持盘整的运行主基调。”，今天A股的走势确实比较胶着，沪深两市三大指数红来绿去，涨跌分化，上证围绕3000点拉锯盘整，盘中冲上3000点，尾盘又回落，如此来回。





老万多次强调本周大盘走势会是如此折腾的盘整走势，这种纠结盘整走势并不会很快结束，而是会延续到四月初，这是因为当前大盘走势是降温动作的延续期，仍旧要消化此前狂热的逼空氛围，使得市场回到相对理智的态势，在有助于后市行情的推进的同时，不至于出现2015年那种暴涨暴跌的极端行情。





盘面来看，前几日疯狂亢奋的工业大麻概念股今天出现集体跌停的状况，俨然成为了“麻”烦了，此前，只要是跟“麻”字有关的大麻绳、大麻袋、大麻花，甚至是天麻相关的股票都遭到了爆炒，市场的非理性可见一斑，当然，这也是在经历了几年行情的沉溺之后，市场对上涨行情的无限渴望，显而易见，虽然这种现象在情感上说得通，但是并非应有的市场氛围，也不是正常的投资逻辑，纯粹是投机炒作，只有这种投机炒股真正冷静下来，市场才能重回理性的上升轨道。























